Freiburg-Leihspieler Pascal Stenzel wird fest verpflichtet

Der VfB Stuttgart hat Leihspieler Pascal Stenzel fest vom SC Freiburg verpflichtet. Der neue Vertrag des 24-Jährigen gilt bis zum 30. Juni 2024, die Ablösesumme soll bei etwas mehr als einer Million Euro liegen. Stenzel war im Sommer 2019 auf Leihbasis zum VfB gekommen und bestritt in der abgelaufenen Saison alle 34 Zweitliga-Spiele für den Club. "Seine beeindruckenden Einsatzzeiten in der abgelaufenen Saison unterstreichen Pascals großen Anteil an unserem Aufstieg in die Bundesliga", lobte Sportdirektor Sven Mislintat. Die Entscheidung für einen daurhaften Verbleib in Stuttgart sei ihm sehr leicht gefallen, teilte der Abwehrspieler via Pressemitteilung mit: "Ich fühle mich auch außerhalb des Platzes sehr wohl innerhalb der Mannschaft und des Vereins. Nun stehen wir gemeinsam vor der großen Aufgabe, in der Bundesliga zu bestehen. Darauf freue ich mich sehr.“

Transfer von Pascal #Stenzel zum VfB perfekt



Der VfB und der SC Freiburg haben sich auf einen Transfer von Pascal Stenzel verständigt. Damit trägt der Defensivspezialist auch künftig das Trikot mit dem Brustring. Der neue Vertrag des 24-Jährigen gilt bis zum 30.06.2024. #VfB pic.twitter.com/06kSfpxQE8 — VfB Stuttgart (@VfB) July 1, 2020