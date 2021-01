Erst mal abwarten? Das ist manchmal nicht so schlecht. Für Schülerinnen und Schüler, die sich in Coronazeiten durch den Lernstoff quälen, aber keinesfalls hilfreich. Das Kultusministerium sollte sich entscheiden. Und zwar jetzt, zum Halbjahreswechsel. Freiwilliges Klasse-Wiederholen darf auch in diesem Schuljahr nicht als Sitzenbleiben gelten. Schließlich hängen die Schulen noch immer in der Corona-Misere.

Wer notenmäßig wacklig dasteht, und wem ganz klar ist, dass da auch schon im