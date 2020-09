Vorschläge für eine Freizeit-Tour

Name des Reiseziels*

GPX-Tourdaten

Wir benötigen z.B. für Wanderungen oder Fahrradtourenunbedingt eine GPX-Datei (Datenformat zur Speicherung von Geodaten). Mit dieser Datei können wir in kürzester Zeit sehr unkompliziert eine Tour in unser Kartenmaterial automatisiert einzeichnen. Diese sollte in einem ZIP-Container für den Upload verpackt sein.