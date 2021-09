Gary Kemp CD „IN SOLO“

Der Saucerful-Of-Secrets-Gitarrist und Spandau Ballet-Songwriter Gary Kemp hat sein zweites Solo-Album „IN SOLO“ geschrieben und produziert. Bei dem Projekt stehen zwei Themen im Vordergrund: Das Paradoxon der Einsamkeit in einer städtischen Umgebung und die Betrachtung des Lebens in der Retrospektive. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 3 CDs.

Gary Kemp: „Die erste Idee wird direkt zu Anfang im Titeltrack ‚In Solo’ dargelegt – eine Erzählung über das Alltägliche; ein Paar verloren in einer Stadt, die niemals schläft. Die Suche der Protagonisten nach einem Sinn und ihr Ringen mit den Geistern ihrer Vergangenheit haben mich dazu veranlasst, mich auf die Suche nach meinen eigenen zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war.“

Das Erkennen seiner Geister brachte Gary dazu, „I Remember You“, „I am the Past“ und „Waiting for the Band“ zu schreiben. Der letzte der drei Tracks blickt zurück auf sein jugendliches Selbst. Andere Songs erzählen Geschichten, die teils autobiografisch, teils übertrieben und teils Fiktion sind. Das Album schließt mit einer positiven, eher spirituellen Note mit dem Song „Our Light“, in dem Gary sich daran erinnert, wie er sich während eines Evensong-Konzerts in einer Kapelle voller Kerzen und Stein verliebte, und daran, welche Kraft diese Liebe erzeugte.

Wie schon auf der Tour und dem Live-Album von Saucerful Of Secrets unter Beweis gestellt, ist Gary auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten als Gitarrist und hat alle Gitarren auf dem Album gespielt. Für das Album hat er viele erfahrene Musikerinnen und Musiker mit ins Boot geholt, unter anderem Guy Pratt (Pink Floyd, David Gilmour), Ash Soan (Seal, Adele, Rod Stewart, Trevor Horn), Ged Lynch (Peter Gabriel, Electronic, Goldfrapp), Roger Taylor (Queen), Matt Clifford (The Rolling Stones), Theo Travis (Soft Machine) und Lily Carassik (Modern Nature). Alle Backing-Vocals stammen von Gary Kemp und Toby Chapman.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt und erhalten die CDs auf dem Postweg.

