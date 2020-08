Geht’s Ihnen auch so? Je länger die berufliche Heimarbeit dauert, desto videomüder wird man. Die Konferenzen mit den Kollegen sind nicht vergleichbar mit der richtigen Begegnung, wo man Schwingungen und Stimmungen spürt und weder Mikro- noch WLAN-Probleme hat. Nach mindestens zwei, bisweilen aber auch deutlich mehr solcher Besprechungen am Tag freue ich mich abends, in den dämmrigen Sommerhimmel zu gucken und nicht mehr auf einen Bildschirm, egal welche Freunde und Verwandte da gerade Hallo