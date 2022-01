„Glanz auf dem Vulkan“ – Die große 20er-Jahre-Show

Schorndorf. „Glanz auf dem Vulkan“ – die ganz große 20er-Jahre-Show kommt am Freitag, 28. Januar, 20 Uhr, in die Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Die M&G Showcompany präsentiert dieses einzigartige und opulente, freche und erotische Live-Event: Willkommen in Berlin! Für diese prachtvolle Aufführung verlosen wir heute 3 x 2 Karten.

Alles glänzt, alles glitzert! Das Leben pulsiert - keine Zeit für Depression! Ein gefeiertes internationales Ensemble der Weltklasse mit Tänzerinnen aus der Serie „Babylon Berlin“, preisgekrönten Musikern und Sängern und Artistik-Stars mit Videoinstallationen: ein überall ausverkauftes Gesamtkunstwerk!

„Glanz auf dem Vulkan“ nimmt das Publikum mit in das Berlin der wilden 20er Jahre, die Sündenstadt, die allzeit aufregendste Metropole der Welt. Berlin ist ein bunter Schmelztiegel voller Künstler und Lebenskünstler.

Hier feiert die Bohème der ganzen Welt den berüchtigten „Tanz auf dem Vulkan“, als gäbe es kein Morgen. Opiumrausch, Absinth-Parties, Dadaismus und Anarchismus, zertanzte Schuhe, durchliebte Nächte. . . Berlin - unschuldig wie ein Märchen, lasterhaft wie die Hölle, welch Finte von einem Paradies, was für ein Glanz von Unterwelt!

In den zahllosen Cabarets, Revuepalästen, Bars und Spelunken treffen Menschen aller Couleur aufeinander - Lebedamen, Dandys, Schieber, Lustknaben und Intellektuelle.

Eine eklektische und exzentrische Musik-Revue mit Tanz, Gesang, Artistik und Humor mit der fantastischen Band „The Glanz“ und ihrem schillernden Ensemble nehmen die Zuschauer mit auf eine rasante und ungeheuer vergnügliche Zeitreise in die ungezügelte Leidenschaft des Berlins der 20er Jahre, einer glanzvoll-magischen Welt, in der wir uns auch heute noch mit einem Lachen und einem Weinen wiedererkennen können.

Karten für 49 Euro gibt es im Vorverkauf auf reservix.de und im MKT-Druckpunkt und Ticketshop in der Kirchgasse in Schorndorf. An der Abendkasse kostet der Eintritt 52 Euro. Die aktuellen Corona-Regeln müssen eingehalten werden.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Interessierte im Internet unter www.zvw.de/datenschutz.