Große Bühnenshow mit VOX-Pferdeprofi Bernd Hackl

Kernen. VOX-Pferdeprofi Bernd Hackl kommt mit seiner Bühnenshow „S' Leben könnt so einfach sein“ am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr in das Bürgerhaus Kernen. Wir verlosen 5 x 2 Karten!

In der Fernsehserie „VOX-die Pferdeprofis“ hat Bernd Hackl schon vielen Menschen und Pferden geholfen, einander besser zu verstehen. Doch bei den On-Stage-Veranstaltungen lässt der Cowboy seine Pferde zu Hause auf der 7P-Ranch.

In seinem Bühnenprogramm „S´ Leben könnt so einfach sein“ erzählt der sympathische Horseman volle 100 Minuten lang, egal ob bei einem Fohlen- oder Reitpferd, welche Probleme meist am anderen Ende des Führstrickes zu finden sind.

Aus dem Nähkästchen eines Pferdeprofis

Er greift auf seine langjährige Erfahrung zurück und lässt die Zuschauer am ganz normalen Wahnsinn in seinem Trainer-alltag teilhaben. Es gibt so viele Dinge im Leben, natürlich in dem Fall in der Reiterwelt, mit denen wir uns das Leben schwermachen . . . Dabei könnte das Leben so einfach sein!

Hackl live auf der Bühne bedeutet, die Welt aus der Sicht des Horsemans zu sehen und seine Gedanken zur Pferdeerziehung, zum Pferdetraining, zum Reiten und nicht zuletzt zu den Pferdebesitzern selbst, ungefiltert präsentiert zu bekommen. Mit viel Witz und Charme angereichert plaudert er aus dem Nähkästchen.

Hackl ist bekannt für seinen Humor, manche werden sich in den kurzweiligen Beispielen des Reiteralltags, welche der Pferdprofi in seinem abwechslungsreichen Programm zum Besten gibt, definitiv wiederfinden. An einem On-Stage-Abend mit Bernd Hackl werden zwar keine Pferde trainiert, dafür aber die Lachmuskeln!

Tickets gibt es unter: www.berndhackl.de/good-times/bernd-hackl-on-stage-sleben-konnt-so-einfach-sein-02-02-2023-burgerhaus-kernen/.





» Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen



Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Montag bis Mittwoch. Donnerstag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.