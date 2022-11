Großer Hofmeister Weihnachtscircus

Bietigheim. Noch bis 4. Dezember 2022 heißt es Manege frei für den Hofmeister Weihnachtscircus in Bietigheim – den Besten aller Zeiten, zum ersten Mal auch sonntags. Für die Veranstaltung am Donnerstag, 1. Dezember, um 17 Uhr verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 3 x 4 Eintrittskarten. Die Verlosung läuft von Donnerstag, 24. bis Samstag, 26. November. Karten werden an der Abendkasse hinterlegt.

„Akrobatisch, tierisch, lustig“ heißt der Circus die Besucher in der Manege willkommen. Von edler Pferdedressur, lustiger Clownerie, beeindruckender Luftakrobatik bis hin zur niedlichen Husky-Hundenummer ist alles dabei.

Seien Sie gespannt auf eine spektakuläre Freiheitsdressur mit edlen Hengsten präsentiert von Elmar Kretz. Clown Jimmy Folco liebt das Herumalbern, er wird das Publikum mit seinen Scherzen verzaubern und jedem ein Lachen entlocken. Sobald die acht niedlichen Husky-Hunde die Manege betreten, sorgen sie für ein strahlendes Publikum und lassen mit ihrer Show ein echtes Wintermärchen wahr werden. Die Balance auf der frei stehenden Leiter von Robi Berousek aus Prag ist ein Gleichgewichtskunststück für sich, mit schwungvollen Drehungen und Pirouetten überlistet er die Schwerkraft.

Tickets gibt es beim Online-Ticketverkauf auf hofmeister.de oder spontan 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn (keine freie Sitzplatzwahl).

Preise (je nach Sitzplatz): Kinder (von 3 bis 14 Jahre) ab 4 Euro, Erwachsene ab 7 Euro.





» Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen



Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Samstag. Montag werden die Gewinner ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz/.