Großes Voting vor dem Bundesliga-Start: Wo landet der VfB Stuttgart am Saisonende?

Der Saison-Auftakt ist schon einmal geglückt: Im ersten Pflichtspiel der Spielzeit 2020/21 hat sich der VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag mit einem 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock in die zweite DFB-Pokalrunde gekämpft. Am Samstag (19.09.) folgt für den Aufsteiger nun das erste Bundesliga-Spiel. In der heimischen Mercedes-Benz-Arena geht es für die junge Stuttgarter Mannschaft gegen den SC Freiburg. Vor dem Bundesliga-Start ist Ihre Meinung gefragt: Wo landet der VfB am Saisonende? Machen Sie mit bei unserem Voting!

Hinweis: Die Abstimmung läuft bis zum kommenden Freitag (18. September/12 Uhr). Die Auflösung erfolgt im Laufe des Nachmittags auf zvw.de.