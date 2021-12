Handel mit Drogen und Impfausweisen: Bundespolizei sichert Beweise

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Wohnungsdurchsuchungen in Nordrhein-Westfalen haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Stuttgart Beweismaterial gegen mutmaßliche Drogen- und Impfausweishändler sichergestellt. Den Angaben zufolge werden zehn Männer zwischen 23 und 52 Jahren beschuldigt. Sie sollen unter anderem mit Heroin und Kokain gedealt und gefälschte Ausweise und Impfausweise organisiert haben. In den insgesamt 15 Räumlichkeiten im Ruhrgebiet und am Niederrhein fanden die Ermittler am Dienstag unter anderem Falschgeld, Waffen, Betäubungsmittel, einen gefälschten Führerschein und Handys. Die Beschuldigten wurden vernommen und auf freien Fuß belassen.

Gegen schwere und organisierte Kriminalität gehen Spezialisten für Kriminalitätsbekämpfung in neun Bundespolizeiinspektionen vor.

