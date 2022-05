Happy Birthday LEGOLAND

20 Jahre Familienspaß und Abenteuer in atemberaubender Parkkulisse mit über 55 Millionen LEGO® Steinen: Am 17. Mai 2002 öffnete das LEGOLAND® Deutschland in Günzburg zum ersten Mal seine Pforten. Das wird die ganze Saison über gefeiert. Im Geburtstagsmonat Mai gibt es ganz besondere Überraschungen. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 2 x 4 Tageskartengutscheine mit je einem Parkplatzticket.

Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, sorgt das actionreiche Happy Birthday Jubel-Wochenende mit TOGGO für eine ausgelassene Stimmung im Park. Coole Mitmachaktionen wie „Woozles Buzzer-Lauf“, Action mit Alvin oder die Toggolino-Hüpfburg erwarten die Besucher. Das TOGGO Radio gibt Einblicke, wie Radio gemacht wird und in der LEGO Arena heißt es ‚Bühne frei’ für die große TOGGO Show.

Am Wochenende vom 21. bis 22. Mai geht es mit buntem Geburtstagsspaß, den LEGO Stars und der Premiere der weltweit ersten LEGOLAND Parade fröhlich weiter. Über 20 Kinderhelden – darunter viele neue wie LEGOLAND Girl oder die Feuerwehrfrau – freuen sich mit den Besuchern auf die Enthüllung der sieben spektakulär thematisierten Wagen. Ab dem Geburtstagswochenende ist die Parade an vielen weiteren Öffnungstagen der Jubiläumssaison zu erleben. Darüber hinaus erwarten die Besucher eine große Geburtstags-Schatzjagd, eine Minifiguren-Tauschbörse und vieles mehr.

Am Samstag, 4. Juni, präsentiert sich die nächste Geburtstagsüberraschung im angrenzenden LEGOLAND Feriendorf: die Eröffnung des deutschlandweit ersten NINJAGO® Quartiers. Neben prächtigen Burgen, dem abenteuerlichen Pirateninsel Hotel und Rennfahrer-Themenzimmern können NINJAGO Fans dann in coolen Familienzimmern im asiatischen Ninja-Look übernachten.

Alle News und Events der Jubiläumssaison finden Interessierte auch unter www.LEGOLAND.de.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.