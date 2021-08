Happy Birthday „Talaue Rockt“!

Waiblingen. Seit fünf Jahren präsentiert „La Nonna“ Wirt- Angelo Sapia in seinem VfL-Biergarten unter dem Titel „Talaue Rockt“ Live-Musik vom Feinsten. Das gleichnamige CD-Album „Talaue Rockt“ stellt die Lebendigkeit der Songwriter- und Popszene eindrucksvoll unter Beweis. Wir verlosen drei Jubiläums-CDs.

„Talaue Rockt“ vereinigt Singles und Singletaugliches zu einer eindrucksvollen Mischung, die allen Musikliebhabern das volle Programm verspricht. „Voice of Germany“-Sieger Andreas Kümmert mit souligem Blues. Der Sommerhit „Happy Day“ von Isaac Roosevelt; Alex Breidts jüngste Single „Unterwegs“, Frank Wesemanns ohrwurmstarker Cinemascope-Deutschpop „Nur so ein Gefühl“ spielt musikalisch wie klanglich in der Silbermond-Liga. „Nur ein Gefühl“ – Obacht, fast gleicher Titel – der Newcomer-Band Kimkoi. Nadine Fingerhut zaubert Lebensfreude und Sehnsucht ins Songformat „Hallo Leben“. Johna verleiht mit glockenheller Stimme samt Ukulele ihrem Song „Heart on a Plane“ echtes Strand-Feeling. Dagegen erinnert der Song „Go Get the Cup“ mit David Hanselmanns rauchigem, sattem Bariton eher an Michael Bolton oder Sting. Und ein anderes Reibeisenorgan - der Hohenheimer Professor mit Künstlernamen Peter Melow - bannt auf „Another Gloomy Song“ das raue Feeling eines Vollblut-Straßenmusikers aufs Tonband. Einen Lokalmatador gibt es auch zu bewundern: Tom Vuk präsentiert ein großartiges Stück Poesie in Pop aus seinem aktuellen, soeben erschienenen Album. Auch die Winnender Akustik-Jazz-Combo kommt mit „Carreira 28“ zum Zuge. Der tiefsinnige Bariton-Barde Andy Wilsing schließlich erinnert mit seinem Song „Silent Chords“ wohlig an die größten Hits von Chris Cornell.

Alle Künstler sind aufgetreten bei „Talaue Rockt“, der Konzertreihe des Waiblinger Biergartens Talaue, oder werden noch dort auftreten. Dort finden regelmäßig samstagabends Konzerte im Sommer unter freiem Himmel statt. Vorbeischauen lohnt sich!

Das Album kostet 15 Euro und ist in der Gaststätte La Nonna in der Talaue erhältlich.

