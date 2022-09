Hausausstellung Fellbach: Tag der Musterhäuser am 24. Und 25. September

Zukünftige Häuslebauer aufgepasst: Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, können sich Bauinteressierte von 11 bis 18 Uhr über Fertighäuser informieren und deren Vorteile kennenlernen. Die ausstellenden Firmen in Fellbach stehen Baufamilien in allen Fragen des Hausbaus zur Seite.

Freier Eintritt am Tag der Musterhäuser

Der Eintritt an diesem Wochenende ist frei und es gibt viel zu entdecken: Wege, wie man in einem energieautarken Haus dauerhaft auf den Kauf von Strom, Gas oder Öl verzichten kann, oder auch Nachhaltigkeit durch Holzbauweise sind gefragte Themen bei Häuslebauern. Finanzierungsexperten sind ebenfalls vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.

Weitere wichtige Themen: Hausautomation, Heiz- und Kühlsysteme, Wohngesundheit und Sicherungssysteme - auch hier haben die Hersteller für ihre Gäste jede Menge Informationen parat. Wer bei so viel Input eine kleine Pause braucht, kann sich an diesem Wochenende bei Zwiebelkuchen und neuem Wein stärken oder einfach das Ausstellungsbistro besuchen.

Nicht suchen – finden!

Neben der „Theorie“ der Beratung und Information darf man sich auch darauf freuen, die „Praxis“ zu erleben und die Häuser der Ausstellung im Maßstab 1:1 eingehend zu inspizieren. Denn nur im Fertigbau hat man die Möglichkeit, Musterhäuser in Originalgröße unter die Lupe zu nehmen.