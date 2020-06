Heidenheim, HSV und Bielefeld: Gegen wen spielt die Konkurrenz des VfB am 30. Spieltag?

"Ich glaube, der Sven hat sich das auch nicht gewünscht, dass wir in der Tabelle so eng beieinander sind", sagt Heidenheims Trainer Frank Schmidt mit Blick auf den Rivalen aus der Landeshauptstadt und deren Sportdirektor Sven Mislintat. Vor dem 30. Spieltag trennen die Heidenheimer und den VfB Stuttgart lediglich drei Punkte. Der Club von der Ostalb mischt im Aufstiegsrennen ordentlich mit. Fünf Spiele - bzw. sechs für Tabellenführer Bielefeld, die noch ein Nachholspiel gegen Schlusslicht Dresden in der Hinterhand haben - stehen im Saisonendspurt noch aus. Der VfB spielt am Sonntag um 13.30 Uhr in der heimischen Arena gegen den VfL Osnabrück. Wir nehmen die Konkurrenten des VfB in den nächsten Wochen genau unter die Lupe und analysieren die Konstellationen des jeweiligen Spieltags.

Arminia Bielefeld (56 Punkte/53:26 Tore)

Die Arminia geht mit breiter Brust in das Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen Nürnberg. Der viel umjubelte Last-Minute-Siegtreffer von Sven Schipplock am vergangenen Wochenende in Kiel gibt den Ostwestfalen zusätzliches Selbstvertrauen und könnte den Aufstieg bereits besiegelt haben. Doch Achtung! Mit Nürnberg kommt ein angeschlagener Gegner in die SchücoArena. Das Team von Trainer Jens Keller steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Die Franken, mit 49 Gegentoren die Schießbude der Liga, müssen ausgerechnet in Bielefeld die Trendwende schaffen - und haben nach der 1:5-Pleite im Hinspiel noch eine Rechnung offen.

Hamburger SV (49 Punkte/55:35 Tore)

Am vergangenen Wochenende zitterte sich der HSV zu einem schmeichelhaften 3:2-Heimerfolg gegen Wiesbaden, ein wichtiger Dreier für die Hanseaten im Aufstiegsrennen. Am Montagabend (20.30 Uhr) empfangen die Rothosen Holstein Kiel zum Flutlichtspiel. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1. Während Trainer Dieter Hecking und seine Mannschaft mit einem Sieg weiter Druck auf den VfB ausüben will, steckt Kiel als Achter im Niemandsland der Tabelle fest.

1.FC Heidenheim (48 Punkte/38:29 Tore)

Der FCH hat von den Aufstiegsaspiranten an diesem Wochenende das schwerste Spiel vor der Brust. Das Team um Kapitän Marc Schnatterer muss nach Niedersachsen zum Absteiger aus Hannover reisen (Sonntag, 13.30 Uhr). Während die Heidenheimer wieder voll im Aufstiegsrennen sind, spielen die 96er weit unter ihren Möglichkeiten - zudem fing sich das Team von Trainer Kenan Kocak im Hinspiel eine üble 0:4-Niederlage. Zuletzt schossen sich Marvin Ducksch und Co. mit einem 3:0-Erfolg gegen Schlusslicht Dresden wieder in die Erfolgsspur. Heidenheim hat mit den 96ern ein dickes Brett zu bohren, kann aber wieder auf die Dienste von Torjäger Tim Kleindienst setzen.