Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach: So startet der VfB Stuttgart

Never change a winning Team: Ohne personelle Veränderungen im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen den FC Augsburg startet der VfB Stuttgart am Samstagabend in das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im ZVW-Liveticker).

So startet der VfB: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Sosa, Endo, Mangala, Castro, Wamangituka - Klimowicz - Gonzalez

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Mavropanos, Coulibaly Kalajdzic, Didavi, Karazor, Förster, Klement, Massimo

Der VfB gegen die Elf vom Niederrhein endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga schaffen. Im eigenen Stadion hat der VfB bislang nur 4 seiner 21 Zähler geholt. Die Gladbacher kommen allerdings mit der Empfehlung des 3:2-Erfolgs gegen den FC Bayern München am vergangenen Spieltag nach Stuttgart. In der Champions League steht das Team von Trainer Marco Rose im Achtelfinale.

So starten die Gladbacher:

