Helge Schneider und ein Mann mit seiner Gitarre

Winterbach. Der Kulturinitiative Rock ist es gelungen, Helge Schneider am Sonntag, 24. Juli, 20 Uhr, zum Zeltspektakel in den Ort zu holen. Das Festivalzelt steht hinter der Firma Peter Hahn und ist an diesem Abend komplett bestuhlt. Für diesen schrägen und gutgelaunten Abend verlosen wir 3 x 2 Karten. Die Veranstaltung ist komplett bestuhlt.

Helge Schneider selbst kündigt seinen Auftritt so an: „Nachdem meine Sekretärin Frau Höpfner im Bus ausgerutscht ist, als er anfuhr, und meinem Oberbeleuchter Erwin Klemke vom Arzt verboten wurde, noch mehr Bier zu trinken, zudem Tee-Koch Bodos Haare ergrauen, fiel mir auf, dass wir immer noch Corona haben und ich meine gesamten Konzerte von 2020 nachholen muss, was nicht ganz so einfach sein wird.

Denn die Zeit ist so vergänglich wie die Bands, meine von damals gibt es schon lange nicht mehr. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt unter einem anderen Stern weiter auf Tournee zu gehen.

Mein neuestes und von einem Biochemiker und einem Ingenieur nebst Diagnosegeräten geprüftes Material-Programm soll „Ein Mann und seine Gitarre“ heißen. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass das etwas ganz Außergewöhnliches ist!

Nämlich lass ich mir ausschließlich von meinem Tee-Koch Bodo Pfefferminztee bringen, und Sandro Giampietro wird die Gitarre spielen! Es ist mir eine besondere Freude, dass sich an manchen Tagen das Ausnahmetalent Charlie „the Flash“ ans Schlagzeug setzen wird, wenn er dafür von der Schule frei bekommt! Somit wären wir dann als ,die original Rübenschweine’ als Band komplett (aber nur in bestimmten Ländern!).“

Infos und Tickets gibt es auf www.zeltspektakel.com, Karten auch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. ZVW-Abonnenten erhalten vergünstigte Karten auf zvw-shop.de oder über die Ticket-Hotline 0 71 51/5 66-566.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen personenbezogene Daten. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages.

Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.