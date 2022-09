Herbstkonzert des Waiblinger Kammerorchesters

Waiblingen. Das Waiblinger Kammerorchester lädt zum Herbstkonzert am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr in den Ghibellinensaal des Bürgerzentrums Waiblingen ein. Wir verlosen exklusiv für unsere Leserinnen und Leser 3 x 2 Karten.

Mit dem Programm des kommenden Herbstkonzertes bekräftigt das Waiblinger Kammerorchester (WKO) einmal mehr sein besonderes Profil in der Kulturlandschaft. Virtuose, junge und aufstrebende Solisten-Talente, bekannte Schätze der Konzertliteratur und spannende Neuentdeckungen - das alles vereint das WKO einmal mehr an diesem Abend.

Auf dem Programm steht das Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Mit spritziger Geigentechnik, schönen Melodien und überraschenden Effekten hat sich das Werk diesen Platz gefestigt.

Das WKO fördert seit Jahren junge SolistInnen der Region mit Konzertmöglichkeiten und freut sich besonders, dieses Opus mit der jungen Geigerin Julia Hoover aus Weinstadt musizieren zu können. Als mehrfache Stipendiatin und Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe konnte die noch in Stuttgart studierende Musikerin bereits auf sich aufmerksam machen und lässt an diesem Abend das Publikum an ihrer solistischen Entwicklung auf sicher beeindruckende Weise teilhaben.

Nicht nur Johann Sebastian Bach, auch seine Söhne waren stilbildende Komponisten ihrer Zeit. Das WKO spielt an diesem Abend die Sinfonie in F-Dur von Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784), dessen durch seine kühne Konzeption ein Unikum darstellt. Ein spannendes, stimmungsvolles und beeindruckendes barockes Werk im Übergang zu einer neuen Epoche.

Die Serenade G-Dur von Emil Nikolaus von Reznicek (1860-1945) bildet den Abschluss des Konzertes.

Karten zum Preis von 13 bis 22 Euro, ermäßigt 8 bis 17 Euro, gibt es online unter www.waiblingen.de/de/Die-Stadt/Aktuelles/Veranstaltungskalender, an der Tourist-Information, Scheuerngasse 4, Waiblingen, oder an der Abendkasse.





Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen" und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

