Hertlein Mode feiert Jubiläum mit SHOPPING.KULINARIK.INFOTAINMENT

Hertlein Mode wird 75! Um dieses Jubiläum gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden zu feiern und ihnen etwas Besonderes zu bieten, hat sich das Team um Geschäftsführerin Kerstin Schuler eine Menge einfallen lassen. Am Samstag, 22. Oktober, lohnt es sich darum besonders, bei Mode Hertlein in Plüderhausen vorbeizuschauen. Die Gäste können von 9 bis 19 Uhr in den aktuellen Damen- und Herrenkollektionen stöbern, außergewöhnliche Fashion-Styles entdecken, entspannt shoppen oder einfach ein Schwätzchen halten. Aber nicht nur das!

Preise, Schlemmereien und Bühnenprogramm

Wer möchte, kann zudem sein Glück herausfordern: Beim Jubiläumsgewinnspiel gibt es die Chance, einen von zehn 75-Euro-Gutscheinen zu gewinnen. Mit einer glücklichen Hand können beim WürfelWunder zudem tolle Rabatte oder Preise erwürfelt werden.

Genießen wird an diesem Tag groß geschrieben: Vor dem Laden gibt es leckeres Streetfood und Erfrischungen. Maultaschenburger und Käsewürfel versprechen herzhaft-herbstliche Genusserlebnisse. Und für trockene Kehlen gibt es Wein, Kellerpils vom Fass oder Apfel-Gin (mit oder ohne Alkohol). Ab 14 Uhr fährt dann „D’r Feirige Elias“ vor und serviert delikate Spezialitäten wie Speck- oder Salzkuchen.

Faszinierende Geschichten, Eindrücke und Ideen: Auf der Infotainment-Bühne gibt es zu jeder vollen Stunde einen neuen Programmpunkt. Die Setlist verspricht Abwechslung und Unterhaltung: Kaffee, Grüne Mode, Whisky, Persönlichkeitsentwicklung, Brautmode, Literatur & Theater und vieles mehr wird geboten sein. Also nichts wie hin, inspirieren lassen und Neues entdecken!