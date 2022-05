Hier ist Ihr neues E-Bike sofort verfügbar!

Wer nicht lange warten und schon morgen mit seinem neuen E-Bike losradeln will, ist bei Fahrrad Seeger an der richtigen Adresse. Denn das Traditionsgeschäft hat eine riesige Auswahl an verschiedenen E-Bikes vorrätig. Viele Kunden seien überrascht, wenn sie in den Laden in der Schmidener Straße kämen, berichtet Inhaber Jürgen Seeger. Denn er ist viel größer, als man es von außen vermuten würde.

Zig Fahrräder reihen sich hier aneinander – die ganze untere Etage ist für E-Bikes reserviert. Es gibt E-Mountainbikes für die sportlichen Fahrer, E-Trekking- und E-Cross-Bikes für entspannte Fahrradtouren oder E-City-Bikes, mit denen sich zum Beispiel wunderbar Einkäufe erledigen lassen – jeweils in verschiedenen Designs, Farben und Ausführungen. All diese E-Bikes sind sofort verfügbar. Es muss nur noch das Passende ausgewählt werden. Seeger ist überzeugt: „Da ist für jeden etwas dabei!“

Fachmann hilft dabei, die beste Wahl zu treffen

Die fundierte, individuelle Beratung in dem Fachgeschäft zielt darauf ab, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenen Favoriten zu finden, die dann Probe gefahren werden können. „Eine Auswahl zu treffen ist wichtig, da die Eindrücke spätestens nach drei gefahrenen Bikes verschwimmen.“

In dem Geschäft stehen nur Modelle, die den Fachmann qualitativ überzeugen. Außerdem achte er beim Einkauf auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auf eine schicke Optik. Mit dem Fahrrad sei es schließlich wie mit dem Auto: „Man muss sich mit seinem E-Bike identifizieren können!“