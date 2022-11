Hol dir jetzt deinen neuen Job! Bei den Job & Karrieretagen am 18. und 19. November in Schorndorf

Freude am Beruf, neue Herausforderungen, die passende Ausbildung finden, Potenzial zur persönlichen Entfaltung und beruflichen Entwicklung – das wünschen wir uns von unseren Jobs. Zahlreiche Möglichkeiten, um die eigene berufliche Zukunft erfolgreich zu gestalten, bieten die Job & Karrieretage am Freitag, 18. November, und Samstag, 19. November, in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf.

32 Unternehmen und Weiterbildungsanbieter sind vor Ort

Die vom Zeitungsverlag Waiblingen zum sechsten Mal veranstalteten Job & Karrieretage sind DIE Messe für Ausbildung, Weiterbildung und Vorankommen im Job. Insgesamt 32 Unternehmen und Weiterbildungsanbieter präsentieren dieses Mal ihre Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote.

Ob Azubi, Angestellte oder versierte Fachkraft – die Job & Karrieretage bieten jedem die Chance, sich gezielt über Angebote aus den Bereichen Ausbildung, Qualifizierungsmöglichkeiten, Wiedereinstieg, Studienberatung oder Umschulung zu informieren. Auf der Messe lernen Interessierte im persönlichen Gespräch Firmen und Ausbildungsmöglichkeiten kennen, können aus konkreten Jobangeboten das richtige finden und sich über berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten informieren.

Job-Marktplatz mit Ausbildungs- und Stellenangeboten

Auf der Bühne der Barbara-Künkelin-Halle gibt es wieder einen Job-Marktplatz. Dort können die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen rund 250 Ausbildungs- und Stellenangebote finden, darunter noch mehr als 50 offene Ausbildungsplätze für 2022.

Vielfältiges Vortragsprogramm

Im Rahmen der Messe findet ein vielfältiges und kostenfreies Vortragsprogramm statt. Die Experten geben beispielsweise Tipps für die Online-Bewerbung oder den Umgang mit Lücken im Lebenslauf und informieren über die berufliche Weiterbildung, Trendberufe oder den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienzeit.

Zwei Tage voller Infos bei freiem Eintritt

Die Messe hat am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Einfach vorbeikommen und von der persönlichen Atmosphäre, der Vielfalt der Angebote und der Kompetenz der Aussteller profitieren.

Weitere Informationen unter www.jobundkarrieretage.de