Der kanadische Songwriter Leonard Cohen war so etwas wie ein fahrender Sänger, ein moderner „Troubadour“. Zu den bekanntesten Liedern zählen „Suzanne“, „Famous Blue Raincoat“, „Bird on the Wire“ sowie „So long Marianne“ und der Evergreen „Halleluja“. Das vorliegende Album „A Day With Suzanne - A Tribute To Leonard Cohen“ von Joel Frederiksen und dem Ensemble Phoenix Munich ist eine besondere Hommage an Leonard Cohen. Wir verlosen 3 CDs.

„A Day With Suzanne - A Tribute To Leonard Cohen“ stellt eine einzigartige Verbindung verschiedener Cohen Songs zum Chanson der französischen Renaissance und alter englischer Musik her: In Cohens musikalischem Werk werden existenzielle Fragen zu Themen wie Liebe, Freundschaft, Lebenssinn, menschlichem Leid, Tod und Spiritualität thematisiert. Das sind lebensphilosophische Themen, die schon in den Werken der Renaissance eine große Rolle spielten. Die Verschmelzung von Leonard Cohen Songs mit alten Chansons von Orlando di Lasso, Pierre Guédron, Josquin des Prez oder Henry Purcell ist so einzigartig wie genial.

Mastermind dieser kongenialen Zusammenführung ist der künstlerische Leiter, Sänger (Bass) und Lautenist Joel Frederiksen, der zusammen mit seinem Ensemble Phoenix Munich dieses Album im November 2021 in St. Georg, Sengwarden aufgenommen hat. Zum Ensemble gehörten Emma-Lisa Roux (Laute, Gesang), Hille Perl (Viola da Gamba) und Domen Marincic (Viola da Gamba). An den Reglern der Aufnahme saß Markus Heiland.

Im November vor sechs Jahren, im Jahr 2016, verstarb der Buchautor und Songwriter in Los Angeles und hinterließ eine große trauernde Fangemeinde.





