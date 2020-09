Hygienevorschriften verschärft: Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen

Vor dem Auftaktspiel gegen Freiburg reagiert der VfB Stuttgart auf die am Freitag in Kraft getretene Neufassung der "Corona-Verordnung Sport" des Landes Baden-Württemberg. In der Folge werden kurzfristig die ezuhaltenden Hygienevorschriften in der Mercedes-Benz Arena verschärft. Entgegen der bisher an die Ticketkäufer kommunizierten Auflage, Masken bis zur Einnahme des Sitzplatzes zu tragen, müssen die Zuschauer die Masken für die Zeit des gesamten Aufenthaltes in der Mercedes-Benz Arena tragen - auch am eigenen Sitzplatz. "Diese Information hat uns leider erst am heutigen Abend erreicht", teilt der VfB mit. "Wir bitten alle Zuschauer, die morgen ins Stadion kommen werden, sich auf diese geänderte Vorschrift einzustellen und die Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen unbedingt einzuhalten."