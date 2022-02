Murrhardt. Lisa Feller präsentiert ihr neues Solo-Programm „Ich komm’ jetzt öfter!“ am Freitag, 18. Februar, 20 Uhr, in der Festhalle Murrhardt. Dabei bleibt sie ihrem Erfolgsrezept treu und vergisst vor allem nicht, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Für diesen gut gelaunten Abend verlosen wir 3 x 2 Karten, die an der Abendkasse für die Gewinner bereitliegen.

Lisa Feller hat es geschafft. Ob im Fernsehen, auf den angesagten Bühnen der Republik oder während des Lockdowns in der Timeline ihrer zahlreichen Bewunderer: Die sympathische Komikerin steht nun endlich auch wieder auf der Bühne! Lisa Feller verspricht deshalb mit ihrem Programm ganz selbstbewusst: „Ich komm’ jetzt öfter!“.

Und das ist ein Glück für jeden, der wissen möchte, wie das eine berufstätige „Supermom“ hinbekommt! Die Frage ist nur – wie oft darf eine Mutter denn etwas für sich tun, ohne als egoistische Rabenmutter dazustehen? Und wenn eine attraktive Entertainerin behauptet „Ich komm’ jetzt öfter!“, dann drängt sich geradezu die nächste Frage auf: Gilt das auch fürs Überleben im erotischen Alltagsdschungel, zwischen flotter Anmache an der Wursttheke und frivolem Kugelschreibertauschen mit dem Single-Vater beim Elternabend?

Denn was Aufschnitt und gewagten Ausschnitt angeht, kann ein simples „Darf’s ein bisschen mehr sein?“ schnell zu Komplikationen führen. Während kluge Köpfe über Feminismus debattieren, sagt Lisa Feller bodenständig und verschmitzt: „Gleichberechtigung würde mir schon reichen!“

Tickets sind erhältlich auf https://www.murrhardt.de/de/Kulturstadt/Veranstaltungen-und-Konzerte/Online-Bestellformular. Bei der Veranstaltung gilt die 2GPlus-Regelung.





Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse für die Gewinner hinterlegt.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen und sie über Veranstaltungsänderungen zu informieren. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn Karten an der Abendkasse hinterlegt werden, geben wir die Namen der Gewinner an den Veranstalter weiter. Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter www.zvw.de/datenschutz.