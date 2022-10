Ich will ein Haus! Und deshalb geh‘ ich jetzt zur IMMO: 8 gute Gründe, weshalb Suchende und Bauende genau jetzt die IMMO-Messe im BüZe besuchen sollten!

1. Mehr Austausch

Bei der IMMO kommen sämtliche wichtigen Experten der Immobilien-Branche im Rems-Murr-Kreis zusammen, tauschen sich untereinander und mit den Gästen aus.

2. Mehr Einblick

Freilich haben die Profis die Krise kommen sehen, zumal sie direkten Einblick in wichtige Entwicklungen des Marktgeschehens haben. Den teilen sie bei der IMMO mit den Besuchern.

3. Mehr Perspektive

Die Experten wussten längst, was auf sie zukommt, und haben sich mit neuen Ideen und Konzepten für die neue Situation gerüstet.

4. Mehr Expertise

Gerade jetzt ist es wichtig, wohl überlegt und mit viel Hintergrundwissen an neue Projekte heranzugehen. Solche Expertise findet man für Projekte in jedem Stadium bei der IMMO.

5. Mehr Gelegenheiten

Sie wünschen sich Wohneigentum, wissen aber noch gar nicht, wo oder was? Einen kompakten Überblick über neue Projekte und Bestände liefern die Anbieter bei der IMMO. Vielleicht ist ja hier genau das dabei, was Sie suchen? Nutzen Sie die Gelegenheit!

6. Mehr Netzwerk

Bei der IMMO können Sie binnen weniger Stunden gleich mit mehreren potenziellen Wegbegleitern fürs eigene Projekt ins Gespräch kommen. Knüpfen Sie ihr Netzwerk, holen Sie Angebote ein, vergleichen Sie – und stellen Sie sich Ihr Team fürs Wunschziel zusammen!

7. Mehr IMMO-Hacks

In insgesamt elf informativen Fachvorträgen richten die Experten ihr Augenmerk auf Aspekte, die manchem privaten Projektplaner vielleicht gar nicht so bewusst sind. Mit vielerlei Tipps und Hacks rückt das persönliche Ziel in greifbare Nähe.

8. Mehr Hoffnung

Wer bisher missmutig die Schlagzeilen verfolgte, darf hier neuen Mut schöpfen: Der Weg zur eigenen Traum-Immobilie mag ein anderer sein, aber es gibt ihn! Einfach vorbeikommen, mit den Experten ins Gespräch kommen und die Hoffnung nicht aufgeben!