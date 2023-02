Im Remstal blühen die Zitronen . . .

Deutschland in 50 Jahren. Hitzewellen und monatelange Trockenperioden, unterbrochen von verheerenden Unwettern und Starkregen haben den Lebensalltag drastisch verändert. Unzählige Länder in Afrika und Asien, auch Teile Italiens und Spaniens sind längst unbewohnbar . . . In diesem Umfeld spielt der neue Krimi von Klaus Wanninger: Schwaben-Zukunft. Für Krimi-Fans verlosen wir zehn Exemplare.

Orangen-, Zitronen- und Olivenhaine prägen die Hänge im Remstal, die Weinreben sind weitgehend verschwunden. Nach mehreren Sommern ohne jeden Niederschlag, vertrockneten Trauben und abgestorbenen Rebstöcken haben die meisten Winzer schweren Herzens aufgegeben; einige sind nach Schweden, andere nach Norwegen und Schottland ausgewandert. Neckar und Rems sind zu nur noch sporadisch bewässerten Rinnsalen verkommen, die Schifffahrt auf dem Neckar wurde längst eingestellt.

Mörderische Entgleisungen

Jetzt aber, nach tagelang anhaltenden sintflutartigen Niederschlägen, musste Katastrophenalarm ausgelöst werden: In Stuttgart sind mehrere Hänge mitsamt ihrer Bebauung abgerutscht, unzählige Straßen und Gebäude sind unter den Erdmassen verschwunden. Ann-Sophie Braig, seit langen Jahren im Beruf ihres Vaters tätige Kriminalhauptkommissarin, stößt auf die sterblichen Überreste eines Mannes, der Jahre zuvor für den Tod unzähliger Menschen als Folge eines havarierten Kohlendioxid-Speichers verantwortlich gemacht wurde.

Weil das Opfer einen migrantischen Hintergrund aufweist, vermutet die erfahrene Ermittlerin des Landeskriminalamtes, dass das Verbrechen in die Reihe fremdenfeindlicher Morde einzuordnen ist, mit denen selbst ernannte Vaterlandsverteidiger auf die wachsende Zahl der Zuwanderer reagieren, die infolge der Klimaveränderung aus ihren Heimatländern vertrieben werden.

Nach unermüdlichen Untersuchungen, die Ann-Sophie Braig durch weite Teile des völlig veränderten Landes führen, gelingt es ihr, die wahren Hintergründe des Verbrechens aufzudecken. Wieder einmal wird ihr bewusst, dass aus dem Gleichgewicht geratene Emotionen auch in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts oft das Fundament für mörderische Entgleisungen sind.

Klaus Wanninger verlegte die Handlung seines 23. Schwaben-Krimis weit in die Zukunft, ins Jahr 2073. Jetzt ermittelt Ann-Sophie Braig, Mitte 60, die Tochter des inzwischen verstorbenen Kommissars Steffen Braig, der in den vorherigen 22 Schwaben-Krimis gemeinsam mit Katrin Neundorf tätig war. „Wir reden immer von Klimaveränderung, als wäre das eine leicht zu ertragende Nebensache“, begründet Wanninger die zeitliche Einordnung seines neuen Krimis. „Niemand spricht darüber, was das für unseren Lebensalltag bedeutet. Genau das will ich mit dem Buch plastisch machen.“

Wissenschaftliche Grundlage

Wanninger weist darauf hin, dass er sich schon in seinem Geografiestudium mit den Problemen des Klimawandels beschäftigte. Seither verfolgte er die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft, vertiefte sich in die aktuellen Studien der Klimaexperten. Er legt Wert darauf, zu betonen, dass sein neuer Krimi auf diesen wissenschaftlichen Berechnungen basiert. Fiktiv ist nur die spannende Handlung zur Aufklärung der im Buch geschilderten Verbrechen.

Schwaben-Zukunft ist im Buchhandel erhältlich: Erschienen im KBV-Verlag, 280 Seiten, 14 Euro.





