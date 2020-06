Im Saisonfinale gegen Darmstadt: Startelf-Garantie für Mario Gomez

Am kommenden Sonntag bestreitet der VfB Stuttgart sein letztes Saisonspiel gegen Darmstadt 98 (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Da den Schwaben der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga praktisch nicht mehr zu nehmen ist, rücken andere Themen in den Vordergrund: Wie die Verabschiedung von Mario Gomez.

Matarazzo schwärmt über Mario Gomez

Auf der Pressekonferenz vor dem Darmstadt-Spiel sprach VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo dem 34-Jährigen eine Startelf-Garantie aus: "Mario wird am Sonntag von Anfang an spielen. Das habe ich der Mannschaft auch schon so kommuniziert." Es sei seine Verantwortung, dem Ex-Nationalspieler einen würdigen Abschied zu ermöglichen. Er wolle dafür sorgen, dass Gomez viel gefüttert wird, dass er "in der Box viel angespielt wird."

Pellegrino Matarazzo ist voll des Lobes über seinen erfahrenen Stürmer. "Mario ist menschlich top, intelligent, bodenständig und arbeitet sehr professionell. Ich habe in der Zeit beim VfB viel von ihm gelernt." Er habe sich außerdem einen anderen Abschied für seinen Stürmerstar gewünscht: "Mario hätte ein volles Stadion verdient gehabt."