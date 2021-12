Immer unterwegs, damit Lieferengpässe erst gar nicht entstehen: Die Frachtexperten von ISG Express Logistik liefern zuverlässig und termingetreu ans Ziel!

Wenn etwas schnell ans Ziel gelangen soll, sind sie zur Stelle: Die Firma ISG Express Logistik erledigt von sieben Standorten aus Frachtverkehr in Deutschland und der EU, auch wenn es um zeitkritische Aufträge geht. Von den Financial Times und dem Wirtschaftsmagazin Focus wurde das Göppinger Sonderfahrtsunternehmen ISG Express Logistik 2022 erneut zum Wachstumschampion gekürt. Das Sonderfahrtenlogistik-Unternehmen konnte die Jury mit seiner Schnelligkeit und Pünktlichkeit überzeugen: Seit vielen Jahren ist ISG mit Hauptsitz in Eschenbach der leistungsstarke Logistikpartner für Expresslieferungen innerhalb von ganz Europa, von Deutschland bis Portugal, von Großbritannien bis Italien.

Ausgezeichnet für höchstes Qualitätsverständnis und Kundenorientierung

Die Financial Times würdigte diese Qualität in Just-in-time-Transporten und das rasante Wachstum der eigenen Fahrzeugflotte in ihrem Report „FT: 1000“ und ernannte ISG Express Logistik zu „Europes Fastest Growing Companies.“ ISG gilt als der größte Logistikpartner mit einem eigenen Fuhrpark in diesem Segment. ISG ist mit mehr als 100 Fahrzeugen aus der eigenen Flotte in allen Ländern der Europäischen Union unterwegs. Und er wächst weiter: Bis Ende 2022 will ISG 200 Fahrzeuge am Start haben.

Reibungslose Abwicklung von Just-in-time-Lieferaufträgen

Angesichts einer steigenden Nachfrage nach flexiblen Transportlösungen baut ISG seine Kapazitäten laufend aus. Weitere Standorte in Deutschland und in EU-Ländern sind geplant. Aktuell zeigen die regelmäßigen Lieferengpässe, mit denen zahlreiche Branchen zu kämpfen haben, die starke Abhängigkeit unserer Wirtschaftsleistung und unserer Grundversorgung von funktionierenden Logistik-Netzwerken. „Industriebetriebe sind auf funktionierende Lieferketten angewiesen“, wusste Ismail Aydin, Geschäftsführer von ISG Express Logistik, schon im Jahr 2011, als er das Unternehmen aus einer Nebentätigkeit während des Studiums heraus gegründet hat. „Wenn Ware nicht pünktlich geliefert werden kann oder ihre Qualität nicht stimmt, so dass ohne schnellen Ersatz ein Produktionsausfall droht, kann es schnell richtig ins Geld gehen. Hier springen wir in die Bresche und kümmern uns darum, dass die Ware ankommt, wann sie ankommen soll“, so Aydin weiter.

Leistungsfähig und flexibel an sieben Standorten

Von Anfang an vielseitig aufgestellt, hat sich der Anbieter von Sonder-, Kurier- und Direktfahrten einen Namen gemacht als Wachstumschampion. Schon innerhalb kurzer Zeit wurde in den eigenen Fahrzeugpark investiert. Zudem arbeitet ISG Express Logistik mit zuverlässigen und langjährigen Partnern zusammen und unterhält sieben Standorte. Alle sind nach ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem und ISO 14001 Umwelt-Managementsystem zertifiziert. 500 Quadratmeter Lagerfläche in Wesel kommen hinzu. Jüngst hat das Unternehmen eine sechsstellige Summe in den Ausbau der Digitalisierung investiert, um das Transportgut noch effektiver und schneller an den Bestimmungsort zu bringen. Dank moderner transparenter Online-Kundenportale können die Fahrer noch besser unterstützt und effizienter ans Ziel gelotst werden – zum Wohle der Kunden, die einen noch besseren Service erwarten können.