Improvisierte Klangwelten zwischen Romantik, Neo-Klassik, Avantgarde und Jazz

Hinter dem Duo LumiMare stehen der Pianist Mathias Schabow und die Flötistin Michaela Neuwirth. Die beiden verweben Anklänge von Jazz, Blues, psychedelische Sounds mit klassischer Romantik, Impressionismus und Minimal Music. Im Gegensatz zu aktuellen Protagonisten der erfolgreichen Neo-Klassik-Szene verbindet das Duo LumiMare klassische Elemente mit freier Improvisation im aktuellen Album „November Songs“. Wir verlosen 3 CDs.

Die Musik von LumiMare ist vielseitig. Was klassisch als Duo beginnt, wird bei jedem Stück zu beinahe psychedelischen Teppichen voller Groove und Spannung. Die Stücke heißen passend dazu „Stardust“, „Mediation“, „Light is coming“, „Underwater“ und „Mystic ways“. Immer wieder entsteht ein bewegendes Zwiegespräch zwischen Querflöte und Klavier, das aus dem Moment heraus eigene Wege geht.

Schon der Name des Duos lässt aufhorchen, entstand er doch aus der Beobachtung der ruhigen und ewigen Bewegung von Licht und Meer. Die Musik ist einzigartig und daher schwierig in die Schubladen des Klassik- und Jazzmarktes zu verorten. Ist es Jazz? Ist es Klassik? Das Duo wirbelt viele Stile gekonnt durcheinander. Nichts wird ausgelassen. Minimalmusic, Latin, Avantgarde, Neo-Klassik und Jazz. Das Licht spiegelt sich wie ihre Musik verzaubert auf den Wellen des Meeres. Es glitzert, verschwimmt, wird konkret, um dann gleich wieder zu verschwinden.

Beide haben Musik studiert. Mathias Schabow hat in Mecklenburg die strenge Klassikschule der DDR durchlaufen, hat sich aber schon zu Jugendzeiten für Jazzmusik interessiert. Als musikalische Partnerin steht ihm die Straubinger Flötistin Michaela Neuwirth zur Seite. Neuwirth studierte klassische Querflöte am Frankfurter Konservatorium und Jazz- und Popularmusik an der Frankfurter Musikhochschule. Mit Schabow arbeitet sie schon seit 2011 zusammen. Heute sind sie verheiratet und leben zusammen ihren musikalischen wie privaten Traum.

<h2><a></a><a style="color: #f00; font-size: larger;" href="https://www.zvw.de/mein-wochenblatt/wochenblatt-gewinnspiel/" data-savedtabindex="none" tabindex="-1" data-tabindexsaved="true">» Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen<br /><br /></a></h2>

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Karten gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Oder rufen Sie unter der Gewinnhotline0 13 79/88 00 68 an (legion, 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt und erhalten die CDs auf dem Postweg.

Hinweis zum Datenschutz

Zur Durchführung der Verlosung erhebt der Zeitungsverlag Waiblingen (Kontakt siehe Wochenblatt-Impressum) personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name, Ihre Adresse, E-Mail und Ihre Telefonnummer.

Die Daten benötigen wir, um den Gewinnerinnen und Gewinnern der Verlosung die CDs zukommen zu lassen. Ohne diese Informationen können Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Die Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO die Durchführung des Gewinnspielvertrages. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Interessierte im Internet unter www.zvw.de/datenschutz.