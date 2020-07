Imrek Team Energy: Effektiv mit der Kraft der Sonne heizen

Mit einer harmonisch aufeinander abgestimmten Kombination aus Photovoltaikanlage und Wärmepumpe lässt sich effektiv und umweltfreundlich heizen. Wie gut ein solches System in der Praxis funktioniert, können Interessenten direkt bei der Firma Imrek Team Energy in Rudersberg live erleben.

Auf dem Dach des Firmensitzes in der Welzheimer Straße 30 glänzt seit kurzem eine nagelneue Photovoltaikanlage in der Sommersonne, im Inneren des Gebäudes wurden in einem neu gestalteten Showroom eine Wärmepumpe und ein angeschlossener Heizkörper installiert. „Alles zusammen ergibt ein System, das wunderbar harmoniert und den per Sonnenkraft erzeugten Strom effektiver zum Heizen nutzt als andere Systeme“, erläutert Geschäftsführer Timm Imrek. „Zudem ist es dank SG-Ready-Schnittstelle offen für weitere Smarthome-Produkte.“

Der Umwelt und dem Geldbeutel etwas Gutes tun

Der neue Showroom wird am Samstag, 18. Juli, um 11 Uhr offiziell eröffnet. An Tablets können alle Interessierten die aktuellen Werte der Photovoltaikanlage und der Wärmepumpe ablesen und sich erklären lassen, wie Einstellungen vorgenommen werden können. „Indem wir die effektive Kombination aus Photovoltaikanlage und Wärmepumpe vorführen, können wir Vorbehalte abbauen. Zum Beispiel, dass eine Wärmepumpe ein Stromfresser oder furchtbar laut sei“, sagt Timm Imrek.

Anlässlich der Eröffnung des neuen Showrooms bietet Imrek Team Energy fünf Prozent Preisnachlass auf die Wärmepumpe, zudem ist eine Förderung der Photovoltaikanlage in Höhe von bis zu 2500 Euro möglich. Auf diese Weise kann man der Umwelt und zugleich seinem Geldbeutel etwas Gutes tun.

Weitere Infos unter www.imrek.eu