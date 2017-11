0.00 Uhr - Taxi-Zentrale Schorndorf Ob Schorndorf oder Schwarzwald: „Taxi, bitte.“

„Wir sind 15 Kollegen, jeder hat sein eigenes Taxi und hält seinen Anteil an unserer Gesellschaft“, erklärt Ralf Oesterle, Sprecher der Taxi-Zentrale. Seit fast 30 Jahren fährt das Unternehmen seine Gäste rund um Schorndorf, seit dem Jahr 1999 ist Ralf Oesterle dabei. „Wir sind 24 Stunden für unsere Kunden da – wir decken also den Bedarf rund um die Uhr ab.“ Dabei holen die Kollegen und Mitarbeiter ihre Kunden auf Bestellung zu Hause ab, kommen zu vereinbarten Zeiten zum Bahnhof oder Hotel – und für spontane Fahrgäste stehen regelmäßig einige Fahrzeuge vor dem Bahnhof.

Der gefahrene Kilometer kostet derzeit 2,10 Euro. Den Preis gestaltet die Taxi-Zentrale nicht selbst, sondern er wird vom Regierungspräsidium für den gesamten Landkreis und alle konzessionierten Taxen dort einheitlich vorgegeben. „Der Taxibereich ist geschützt – so sind nicht nur die Preise vorgegeben, auch die Anzahl der Taxen in einer Stadt oder Gemeinde wird errechnet.“ In Schorndorf ergibt der Schlüssel aus Bevölkerungszahl und Infrastruktur den Bedarf von 21 Taxen – 15 davon stellt die Taxi-Zentrale derzeit. Die Hauptfahrten absolvieren die Mitarbeiter im Umkreis von Schorndorf bis nach Plüderhausen, Welzheim, Schlichten, Weinstadt und Stuttgart. Doch auch längere Touren gehören zum Alltag der Taxifahrer: „Ich habe zum Beispiel einmal ein Ersatzteil für die dringende Reparatur einer Maschine nach Oberhausen gefahren. Und letztens stieg einer Samstagnacht bei mir ein und wollte, dass ich ihn nach Hause bringe. Ein eingefleischter VfB-Stuttgart-Fan. Bis sich nach einiger Zeit herausstellte, dass sein Zuhause mitten im Schwarzwald lag.“ Für Ralf Oesterle und seine Kollegen gehört es selbstverständlich dazu, vor allem in der Not zu helfen. „Ich habe dann seine Frau angerufen und mit ihr einen Ort vereinbart, bis wohin ich meinen Gast fahre und ihn ihr sicher übergebe.“ In fast allen Taxen ist mittlerweile die Bezahlung mit EC- und Kreditkarte möglich, und auch die Abrechnung per PayPal wird weiter ausgebaut. Die Kollegen der Taxi-Zentrale möchten ihre Kunden stets zuverlässig und schnell an ihr gewünschtes Ziel bringen – dafür ist es, vor allem im Feierabendverkehr, hilfreich, wenn die wenigen Taxispuren genau dafür freigehalten werden – fürs Taxi.