0:0 gegen den FC Schalke 04 Der VfB schont seine Kräfte für die Relegation

Gelsenkirchen. Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag beim 0:0 (0:0) gegen den FC Schalke 04 seine Kräfte die für die anstehenden Relegationsspiele gegen den Dritten der 2. Liga geschont. Am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr / ZVW-Liveticker) steht das Hinspiel auf dem Programm. Ob dann der SC Paderborn oder Union Berlin in die Mercedes-Benz-Arena kommt, entscheidet sich am Sonntag. Das Rückspiel steigt am Montag, den 27 Mai.