0:6-Debakel für die Weinzierl-Elf Der FC Augsburg zerlegt den VfB Stuttgart

„Wir haben die Schnauze voll“, skandierten daraufhin die zahlreichen mitgereisten VfB-Fans, die ihre Mannschaft vor dem Anpfiff mit einer Choreographie auf dem Rasen begrüßt hatten. Genutzt hat dieser Extra-Motivationsschub augenscheinlich nichts. Die Schmidt-Elf war der vollkommen verunsicherten Stuttgarter Mannschaft in allen Belangen überlegen und erteilte dem VfB eine Lektion in Sachen Willen und Einsatz. Mit einem gellenden Pfeifkonzert schickten die Gästefans den VfB in die Halbzeitpause.

Viele VfB-Fans verlassen das Stadion schon zur Halbzeit

Aus der kamen die Roten mit zwei Veränderungen: Anastasios Donis und Daniel Didavi kamen für Emiliano Insua und Alexander Esswein. Die nächste Torchance gehörte aber wieder den Hausherren. Marco Richter scheiterte aus der Distanz am aufmerksamen VfB-Torhüter Zieler (47.). Auf der Gegenseite feuerte der eingewechselte Donis zu unplatziert auf den Augsburger Kasten (50.).

In der 53. Minute fiel Augsburgs Marco Richter der Ball im Sechzehner auf den Schuh und der 21-Jährige knallte das Spielgerät mit einer sehenswerten Volleyabnahme in den Knick. 4:0 für den FCA - die endgültige Entscheidung in einer einseitigen Partie. Doch die Augsburger hatten noch lange nicht genug und spielten beim Heim-Debüt von Trainer Martin Schmidt munter weiter nach vorne. Philipp Max erzielte mit einer sehenswerten Volleyabnahme den fünften Augsburger Treffer (59.). Mit einem satten Strahl aus 18 Metern sorgte Marco Richter für den 6:0-Endstand (68.). In der Schlussphase bewahrte VfB-Keeper Zieler seine Mannschaft sogar noch vor einer noch höheren Niederlage.

Der Großteil der Stuttgarter Fans bekam das Debakel der Weinzierl-Elf schon gar nicht mehr mit. Zur Halbzeitpause hatten zahlreiche Fans den Gästeblock schon verlassen und sich auf den Heimweg nach Stuttgart gemacht.

FC Augsburg - VfB Stuttgart 6:0 (3:0)

Augsburg: Luthe - Schmid, Gouweleeuw (64. Oxford), Danso, Stafylidis - Khedira (35.Moravek), Baier - Richter (79. Schieber), Gregoritsch, Max - Hahn

Stuttgart: Zieler - Insua (46. Donis), Kabak, Kempf, Baumgartl, Pavard - Zuber, Castro, Esswein (46. Didavi) - Gonzalez, Gomez

Tore: 1:0 Khedira (11.), 2:0 Hahn (18.), Max (29.), 4:0 Richter (53.), 5:0 Max (59.), 6:0 Richter (68.)

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)

Gelbe Karten: