1,67 statt 1,22 Hektar Schnaiter Baugebiet Furchgasse wird größer

Was die Sache mit den Flachdächern angeht, sprang Tibor Randler ebenfalls keiner bei. SPD-Stadtrat Wolf Dieter Forster fand, dass anlässlich von 100 Jahren Bauhaus auch Schnait Flachdächer bekommen sollte. CDU-Stadtrat Friedrich Dippon ergänzte, dass in einer Randlage eine etwas verdichtete Bebauung durchaus in Ordnung sei – auch mit Blick auf ein viel größeres Problem. „Wir haben eine Wohnraumnot.“

Tibor Randler war dann auch der Einzige, der im Technischen Ausschuss dem Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung nicht folgen konnte. Die Mehrheit empfahl dem Gemeinderat, den Aufstellungsbeschluss in der vorgelegten Form in der Sitzung am Donnerstag, 23. Mai, zu fassen. Erschlossen werden soll das nun 1,67 Hektar (16 700 Quadratmeter) große Areal in der Furchgasse im nächsten Jahr, parallel sollen dann auch die Bauplätze veräußert werden.

Einige Grundstückseigentümer gingen 2018 selbst auf die Stadt zu

Ins Rollen kam das Ganze, weil die Eigentümer einiger Grundstücke 2018 selbst auf die Stadt zugingen. Ende Januar gab die Verwaltung im Gespräch mit unserer Zeitung bekannt, 1,22 Hektar bebauen zu wollen und Wohnraum für 80 Menschen zu schaffen. Mittlerweile hat sich die Fläche auf 1,67 Hektar vergrößert, nun sollen hier 120 Leute ihr Zuhause finden. Die reine Wohnbaufläche soll dabei 1,15 Hektar betragen. Dabei sind zehn öffentliche Parkplätze vorgesehen.

Die Grünflächen sollen als artenreiche Wiesen angelegt werden. In dem Punkt intervenierte indes GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger, der einen Gräseranteil von 70 Prozent und einen Blumenanteil von lediglich 30 Prozent als unausgewogen empfand. Gräser, so der Großheppacher, würden sich schließlich mit der Zeit von alleine vermehren.

Mit Blick auf die Artenvielfalt und die Insektenpopulation empfahl er zudem, den Einsatz von Stauden zu prüfen. Auch schlug Siglinger vor, öffentliche Fahrradstellplätze auszuweisen. In letzterem Punkt zeigte sich Baubürgermeister Deißler skeptisch, ob die Leute so etwas überhaupt annehmen würden.

Mit einem Radbügel und einer Überdachung allein ist es nach seiner Auffassung jedenfalls nicht getan. Noch gibt es in Sachen Fahrradstellplätze in Weinstadt keine klare Marschroute, wie auf die Änderung der Landesbauordnung in diesem Punkt reagiert werden soll. „Wir sind am Überlegen.“