1. Runde im DHB-Pokal Der TVB trifft auf Coburg, Aachen und Horkheim

Düsseldorf.

Die erste Runde im Pokalwettbewerb des Deutschen Handball-Bundes (DHB) ist ausgelost. Der Erstligist TVB 1898 Stuttgart trifft in seinem Final-Four-Turnier zunächst auf dem Zweitligisten HSC Coburg. In der zweiten Partie spielt der BTB Aachen (Regionalliga Nordrhein) gegen den Drittligisten TSB Heilbronn-Horkheim. Sollten sich der TVB und der TSB durchsetzen, käme es zu einem brisanten Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale: Der langjährige TVB-Spielmacher Michael Schweikardt trainiert die Horkheimer in der neuen Saison. Gespielt wird am 17. und 18. August. Der Spielort steht noch nicht fest: entweder Aachen, das Erstzugriffsrecht hat, oder Heilbronn.