1.00 Uhr - BEG Remstal eG 100 Prozent „grüner Strom“ aus dem Remstal

Im Jahr 2014 gegründet, hat die BürgerInnen-Energie-Genossenschaft (BEG) heute 220 Mitglieder. „Die Energiewende geht jetzt erst richtig los. Mit ein paar PV-Anlagen auf dem Dach ist das nicht getan – im Gegenteil, das war lediglich der Anfang“, erklärt Rüdiger Mattauch. Er sitzt gemeinsam mit Fritz Schowald im Vorstand, und zusammen mit dem technischen Berater Bernd Leibbrand, Norbert Stekl, technischer und mathematischer Support, Sigrid Wurz, die für Buchhaltung und Verwaltung zuständig ist, sowie Carmen Mohr, Konstruktion und Projektabwicklung, bilden sie die „Aktiven“ bei der BEG.

„Wir stehen für die Energiewende – und möchten die hochgesteckten Ziele der Regierung umsetzen. Das möchten wir hier für das Remstal vorantreiben – für unser Klima, unsere Erde und letztlich unsere Nachkommen“, erklärt Rüdiger Mattauch den Antrieb der BEG.

„Strom und Wärme vor Ort erzeugen“

100 Prozent grünen Strom liefern sie ihren Kundinnen und Kunden – und den gewinnen sie aus Fotovoltaik-Anlagen, Wind- und Wasserkraft sowie Blockheizkraftwerken (BHKW). Die PV-Anlagen sind in der Regel bei den Kunden vor Ort auf dem Dach installiert, die BHKW im Keller – so wie im Mehrgenerationenhaus in Waiblingen, in dem nicht nur Strom, sondern auch Wärme aus dem Blockheizkraftwerk erzeugt wird. „Das ist unser Ansatz, den Strom nicht nur zu liefern, sondern ihn wenn möglich auch vor Ort bei den Kunden zu erzeugen.“ Weitere Energie beziehen sie aus einem Wasserkraftwerk in der Nähe von Landshut, und auch an Windkraftanlagen sind sie beteiligt. Ein aktuelles Projekt der BEG ist das Gasthaus Linde am Wieslauf-Wehr: Hierbei steht die Verbindung von „Wohnen und Energieerzeugen“ im Vordergrund. „Wir möchten das Wehr retten, Fischdurchgängigkeit herstellen, die Wasserkraft und Energie der Wieslauf nutzen und zur Wärmeerzeugung für umliegende Gebäude nutzen. Das Projekt läuft gerade an, und wir freuen uns sehr auf die Umsetzung.