10.00 Uhr - Brecht Stuckateur. Maler. Drei Millionen Farbtöne sofort zum Mitnehmen

Seit 8.30 Uhr steht Betina Brecht in ihrem Geschäft, dem Farbenmarkt des Stuckateurbetriebes Brecht in Plüderhausen. „Das hier ist mein Bereich, während mein Mann Patrick zusammen mit seinen zwei MItarbeitern auf der Baustelle und vor Ort bei den Kunden ist“, sagt die gelernte Maler- und Lackiererin.

Bei Brecht finden Kunden alles, die gemäß „Do it youself“-Manier handwerklich loslegen wollen: Farben, Pinsel und Farbrollen, Kleister, Tapeten, Bodenbeläge – kurz, alles, was sie zum Verschönern ihres Zuhauses benötigen. Betina Brecht berät ihre Kundinnen und Kunden im Bereich der Farbgestaltung umfassend: „Oft kommen die Kunden schon mit Wunschfarbtönen. Dann prüfe ich, welches Mischverhältnis möglich ist, aber genauso schaue ich, was passt zum Wohnraum des Kunden und was für ein Farbtyp ist er.“ Farbtyp? Ja, auch Farbpsychologie gehört zu den Kenntnissen von Betina Brecht, und so berät sie – auf Wunsch – ihre Kunden auch gerne bezüglich der Frage: „Was passt zu mir?“

Aus 24 mach drei Millionen

In Zeiten des Smartphones hat Betina Brecht fast immer einen Einblick in die Wohnräume ihrer Kunden – so kann sie sich ein umfassendes Bild machen. Sie selbst arbeitet zur Visualisierung teilweise mit selbst gezeichneten und gestalteten Beispielen, so dass die Kunden eine genaue Vorstellung des späteren Ergebnisses bekommen. „Auch haben wir bei uns in der Ausstellung viele Gestaltungs- und Farbbeispiele in Lebensgröße.“ Zur individuellen Beratung gehört für die angehende Diplom-Wohnberaterin ebenfalls die Handhabung der Farben oder Materialien, so dass sich für den Kunden komfortables Arbeiten ergibt. Sofort zum Mitnehmen sind alle Farben – 24 Patronen in der Mischmaschine können knapp drei Millionen Farbtöne herstellen, inklusive spezieller Töne für Lasuren – zu den Öffnungszeiten und nach Vereinbarung: Montag bis Samstag von 8.30 bis 12 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr. Mittwochs ist geschlossen.