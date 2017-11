10 Uhr - Milan DeSIGNwriter Ein Fahrzeug ist ein fahrbares Plakat

Verblüffend, wie akkurat das flinke Schneidemesser seine Arbeit verrichtet. Und dabei eine Geschwindigkeit vorlegt, die ein Formel-1-Rennfahrzeug abhängen könnte. Milan Radanovic ist um die Mittagszeit schon mitten in der Produktion, legt die nächste Folienrolle in den Schneideplotter und steuert diesen vom PC aus. Um 10 Uhr schweigen die Maschinen noch: Um diese Zeit rattert es nur im Kopf des 44-Jährigen. „In der kreativen Phase entstehen die Entwürfe“, erklärt er. Seinen Tag teilt er sich ein – ebenso wie er im Firmengebäude eine Zweiteilung realisiert: Büro und Denkwerkstatt sind getrennt von der Produktion. Mit neuem Firmennamen „Milan DeSIGNwriter“ bietet er sämtliche Leistungen der Werbegestaltung und Werbetechnik als eine Kombination aus Kreativität und Handwerk an. Die Produktion erfolgt im Haus an topmodernen und an altbewährten Maschinen. Während er erzählt, verlässt ein Folien-Schriftzug den Folienplotter. Milan überzieht den Schriftzug mit einem Application-Tape. „Damit bleibt die Schrift erhalten und kann auf das Objekt übertragen werden.“ Auch das altbewährte Siebdruckverfahren zur Herstellung von hochwertigsten und dauerhaft haltbaren Aufklebern setzt er fort. Alte Technik begeistert ihn ebenso wie neueste Herstellungsverfahren. Sein erster iMac aus dem Jahr 2002 steht als „Relikt“ im Foyer, zu Demozwecken. Sein ganzer Stolz ist eine Schneidemaschine vom Typ „Senator“. Wie der Name schon ahnen lässt, ist das noch eine richtige Maschine. „Sie macht richtig Krach“, freut er sich. Die Ergebnisse nennt der Werbe-Fachmann „exzellent, hochwertig und exakt in Form geschnitten“. Er kann die eher grobmotorigen „Mit der Hand am Arm“-Arbeiten ebenso professionell wie er sich das nötige Fingerspitzengefühl aus dem geschulten Handgelenk „schüttelt“. Viel Geduld ist beim Entgittern gefragt, wenn die Buchstaben nach dem Folienschnitt freigelegt werden. „Ich darf keinen i-Punkt versehentlich mit abziehen, das braucht bei kleinen Schriften viel Nerven.“ Und dann kann es passieren, dass ein bestimmter i-Punkt trotz aller Sorgfalt fehlt. „Ich suchte und suchte, dann schnitt ich den i-Punkt neu und setzte ihn an der richtigen Stelle ein. Wenige Stunden später saß ich beim Abendessen und wunderte mich, was das für ein kleiner Punkt auf dem Ärmel ist, das kann einen schon zum Lachen bringen“, erzählt er.

Seine Aufkleber und Beschriftungen zieren Oberflächen deutschlandweit und schaffen es bis nach Litauen oder als komplett mit Folie gestaltete Rennfahrzeuge an die weltweiten Rennstrecken. Da sieht er sich als Spezialist: „Folie bedrucken und schneiden können viele, jedoch genau zu wissen, wann welche Folie eingesetzt wird und wie ein werbewirksames Layout auf ein Fahrzeug kommt, das ist meine Spezialität.“ Kleine „ABS“-Stopper für Antirutsch-Socken kommen ebenso aus seinen Maschinen wie auch großflächige Waschstraßen-Beschriftungen, die deutschlandweit aufgestellt werden. An vielen Maschinen kleben seine bedruckten Folien. Viele Fahrzeuge tragen seine Beschriftung – für ihn sind Fahrzeuge „fahrbare Plakate.“ Auch die gesamte Druckvorstufe geschieht hier.

Als gelernter Offsetdrucker und Layouter schulte er jahrelang seine Kreativität und sein gestalterisches Auge. Wenn er durch Städte läuft, achtet er automatisch auf Beschriftungen. „Eine schöne Schaufensterbeschriftung fällt mir eher auf als ein Kirchentor“ – Berufskrankheit. Eine zweite ist sein „Folien-Feeling“: „Mit Folien kann ich verschiedene Effekte erzielen und spielen“, sagt er begeistert. Als leitender Angestellter bei einem bekannten, weltweit tätigen Beschrifter und Lackierer, spezialisiert auf die Gestaltung von Exklusiv- und Rennfahrzeugen, hatte er seinen ersten „Traumjob“. „Die Gestaltung der Formel-1-Fahrzeuge von Red Bull und Toro Rosso zu koordinieren, war schon ein großes Ding“, meint er. Bis heute liebt er die Gestaltung von Rennfahrzeugen. Doch sein eigentliches Faible gilt Fahrzeugen mit zwei Rädern weniger: Er sammelt Motorroller der 60er und 70er Jahre. Und natürlich kann er auch die exzellent beschriften.