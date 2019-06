100 Jahre Musikverein Rommelshausen Die Gründungsväter wären stolz

Der Vorsitzende Josef Gschwandl (57) ist sicher: Die Gründungsväter des Musikvereins aus dem Jahr 1919 wären stolz, wenn sie die „Römer“ Musiker heute sehen könnten. „Aus kameradschaftlichen musikliebenden Freunden wurde der Verein zusammengestellt in festem Glauben, dass der Musikverein sowie die Kameradschaft in ferneren Zeiten blühen und gedeihen möge, zum Wohle der Gemeinde“ – das hatten die zehn Gründer am 14. Juni vor 100 Jahren ins Protokoll ihrer ersten Versammlung geschrieben.

Nun hat der Musikverein tatsächlich sein Jahrhundert-Jubiläum gefeiert, gleich mehrere Tage lang. Das Feedback der Gäste sei sehr gut gewesen, berichtet Gschwandl, nur sonntags, zum Familientag am Bürgerhaus, seien viel zu wenig Leute gekommen. „Mit Spenden fangen wir das auf“, hofft er.

Finanzielle Zuwendungen gab es zum Jubiläum glücklicherweise eine ganze Menge, auch auf eigene Initiative von Vereinsmitgliedern hin. Das Open-Air-Konzert CRP (Classic, Rock, Pop) bei Getränke Seefried war zwar ein großer Erfolg, ebenso das Gastspiel des Hofbräuregiments zwei Tage später an selber Stelle, so Gschwandl, aber es wäre auch hier Platz für ein noch größeres Publikum gewesen. Unterm Strich steht also ein gelungenes Jubiläum – wenn auch finanziell nicht so lohnend wie erhofft.