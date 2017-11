11 Uhr - Bestattungen Duhm Von jetzt auf nachher umplanen gehört dazu

Die Tochter möchte ihre Mutter gerne noch daheim behalten, dort, wo sie die Seniorin so lange gepflegt hat. Eine WhatsApp-Runde mit den nahen Verwandten, dann steht fest, dass auch ihre Geschwister den innigen Wunsch haben, sich in vertrauter Atmosphäre zu verabschieden. Der Bruder lebt in Ulm, die Schwester in Düsseldorf, beide können vor spätabends nicht in Winnenden sein. „Auf Wunsch kann der verstorbene Angehörige auch länger als die gesetzlich zugelassenen 36 Stunden daheim bleiben, wir beraten über die Möglichkeiten“, sagt Tamara Vöth, Geschäftsführerin und Bestattermeisterin bei Bestattungen Duhm. „Es gibt zum Beispiel eine Klimaunterlage, die unter das Leintuch gelegt werden kann, sodass der Körper der Verstorbenen gekühlt wird.“ So kann eine Aufbahrung zu Hause über mehrere Tage stattfinden. Im weiteren Telefongespräch ergibt sich, dass die Tochter ihre Mutter gerne nochmals waschen und frisch einkleiden würde. „Selbstverständlich sind wir Ihnen behilflich“, so Tamara Vöth. Das Team von Bestattungen Duhm hilft nicht nur bei der Pflege, sondern bereitet auch das Zimmer vor und kümmert sich falls benötigt um Blumen zum Abschied. Die Tochter wünscht, dass um 13 Uhr zur Pflege und Vorbereitung drei rote Rosen mitgebracht werden, sonst hat sie alles, Kleidung hat sie herausgesucht. Der Termin für das Beratungsgespräch zuhause wird auf den nächsten Vormittag gelegt. Hierbei wird über alle Möglichkeiten gesprochen und alle notwendigen Schritte werden erklärt.

Professionelle Trauerbegleitung

Die Organisation läuft unmittelbar nach dem Telefonat auf Hochtouren. Um 13 Uhr ist vereinbart, dass ein Kollege vor Ort ist. Mit den drei Rosen. Diese müssen beim Gärtner abgeholt werden. Während Tamara Vöth die ersten Schritte einleitet, ruft das Standesamt an und fragt nach der Übersetzung der Geburtsurkunde eines kürzlich Verstorbenen. Das Paar lebt seit Jahren hier, hat aber in Griechenland geheiratet. Die Heiratsurkunde wurde schon dem Übersetzer übermittelt. Die Beurkundung wurde vom Standesamt zurückgestellt. Die Beisetzung hat schon stattgefunden, aber der Sterbefall muss abschließend beurkundet werden, mit allen Urkunden und Übersetzungen. Das Standesamt teilt zudem mit, dass ein anderer Sterbefall fertig beurkundet ist und abgeholt werden kann. Die Mitarbeiter bei Bestattungen Duhm müssen beim sensiblen Thema Trauer den Kopf überall haben. Ein Mitarbeiter fährt los zum Standesamt, um die Sterbeurkunden abzuholen. Bei der Gelegenheit kann er gleich die Trauerkarten mitnehmen, die bei einer Familie abgegeben werden sollen. Im Büro laufen derweil die letzten Check-ups für die Trauerfeiern um 14 und 16 Uhr. Die Fahrzeuge werden auf die benötigten Utensilien kontrolliert. Für die Aufbahrung um 16 Uhr im Abschiedsraum von Bestattungen Duhm sind fast alle Vorbereitungen getroffen, der Gärtner hat die Blumen gebracht, Kerzen stehen bereit. Als nur noch das Bild fehlt, klingelt das Telefon. Anruf der Polizei-Leitstelle. „Auf Wunsch der Familie...“ Zwei Kollegen müssen zu einer Polizeiabholung. Es muss umgeplant werden. „Man muss flexibel sein, denn auch in der Trauer kann sich von jetzt auf nachher alles ändern, es gibt immer eine Lösung“, so Tamara Vöth. Darauf ist man bei Bestattungen Duhm eingestellt.