11.00 Uhr - Textilpflege Dennig Blutlöser, Bügelwäsche und Brautkleider

„Gerade gegen 11 Uhr, wenn viele meiner Kunden ihre Einkäufe erledigt haben, kommen sie bei mir vorbei. Was sie genau bringen? Alles, was irgendwie mit Textilien zu tun hat“, sagt Martina Lang, gelernte Textilreinigerin und Umweltfachfrau. Reinigung, Wäscherei, Heißmangel – bei Martina Lang befindet sich alles unter einem Dach. Produkte, die spezielle Reinigungsverfahren benötigen, wie Lederbekleidung oder große Teppiche, vergibt sie an externe Dienstleister. „Meine Kunden können wie gewohnt alles bei mir abgeben, und ich arrangiere alles Weitere.“ Kleidung, Bettwäsche, Decken, Tischwäsche, Pferdedecken, Hochzeitskleider – eine große Anzahl an privaten Stammkunden, aber auch Restaurants, Hotels und Apotheken, vertrauen auf die Fähigkeiten von Martina Lang. Vier Mitarbeiterinnen in Teilzeit sowie ein Fahrer bilden mit der Inhaberin das Team der Textilpflege Dennig. Und der Name? „Ich heiße bald (wieder) Dennig, das ist mein Mädchenname.“ Zwei bis drei Tage dauert es in der Regel, bis Martina Lang Flecken herausgelöst, das Weiß gestärkt oder Hemden bügelfertig hat.

Auf den 200 Quadratmetern Ladenfläche hat sie dafür eine Reinigungsmaschine, die mit umweltverträglichem Silikon arbeitet – für Textilien, die kein Wasser vertragen, denn bei der Reinigung quillt die Faser nicht auf. Besonders hartnäckige Patienten kommen auf den Detachiertisch und bekommen eine Extrabehandlung mit Mitteln wie Blutlöser, Tanin für Flecken pflanzlichen Ursprungs oder Farbstofflöser. Die Wäscherei besteht aus einer Waschmaschine mit 25 Kilogramm Volumen, einem Trockner in der gleichen Größe und dazu mehreren „kleinen“, zehn Kilogramm fassenden Waschmaschinen. Bügeltische, eine Heißmangel für Bett- und Tischwäsche sowie eine Presse für Vorhänge und Gardinen komplettieren die umfangreiche Ausstattung. Ein Lieblingsstück hat die Inhaberin auch: „Ein altes Designer-Brautkleid, was jahrelang im Schrank meiner Kundin hing. Ich durfte es retten – herausgekommen ist ein tolles, goldfarbenes Kleid für den Alltagsgebrauch. Leider hat es die Kundin nie wieder abgeholt.“ Vielleicht ja jetzt ...