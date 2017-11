12 Uhr - H.P. Kaysser Engagement rund um die Uhr

Nach eineinhalb Jahren, am 14. Februar 1947, wurde die Firma offiziell in die Handwerksrolle eingetragen. Das war der Grundstein der heutigen Existenz. Mit bereits 18 Mitarbeitern zog Hans-Paul-Kaysser 1958 in die Ringstraße in Winnenden. 1969 war es auch hier schnell zu eng – in Leutenbach-Nellmersbach wurde neu gebaut. Nun hatte man genügend Platz und konnte weiter wachsen. Im Jahr 2017 ist die H.P. Kaysser GmbH + Co. KG 70 Jahre alt und beschäftigt 400 Mitarbeiter.

So facettenreich wie das Geschäft, so vielseitig ist das soziale Engagement. Soziale Verantwortung ist kein Modewort, sondern seit sieben Jahrzehnten elementarer und aktiv gelebter Bestandteil der Firmenphilosophie. Das erfolgreiche Familienunternehmen möchte der Belegschaft, deren Angehörigen und der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt der Firma am Herzen und engagiert sich dafür regelmäßig und auf unterschiedlichen Ebenen. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, dem H.P.Kaysser-Bonusprogramm, interessanten Vorträgen rund ums Thema Gesundheit, einer betriebseigenen Kantine, dem täglichen Vesperverkauf, kostenlosen Apfelstationen und Trinkwasserspendern wird für ein gutes Allgemeinbefinden gesorgt. Unterstützt werden das Radeln und die Fitness sowie die Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder. Zum Wohlfühlprogramm gehören die ergonomisch sinnvolle Arbeitsplatzgestaltung, zahlreiche Ruheinseln auf dem Betriebsgelände – und nicht zuletzt eine attraktive betriebliche Altersvorsorge.

Preisgekrönt: Die „Lernfabrik“

Eine Sonderstellung nimmt die preisgekrönte „Lernfabrik“ ein. Mit insgesamt 32 Auszubildenden steht den Fachkräften von morgen schon heute die Tür offen. Firma Kaysser arbeitet eng mit Schulen zusammen, fördert Projekte und steht für Bildungspartnerschaften zur Verfügung. Es gibt Vorpraktika- sowie Praktikumsplätze, auch für Technikerarbeiten ist H.P. Kaysser die ideale Adresse. Es gibt immer wieder freie Arbeitsplätze im kaufmännischen und technisch-gewerblichen Bereich. Für Projekte werden ständig motivierte Werkstudenten und Abiturienten gesucht. Gestützt auf dieses solide Fundament sieht Geschäftsführer Thomas Kaysser auch für die Zukunft Wachstumspotenzial. Der Chef des Familienunternehmens hat für jeden ein offenes Ohr.