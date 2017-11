13.00 Uhr - Tierarztpraxis Dr. med. vet. Jochen Schäfer Zwölf Doggenwelpen nachts um zwei

Denn da erholen sie sich erfahrungsgemäß am besten, das weiß Tierarzt Dr. Jochen Schäfer durch seine langjährige Erfahrung. Der Schorndorfer stammt aus einer Tierarzt-Familie, bereits sein Vater und Großvater übten beide diesen Beruf aus. Beruf? „Tierarzt zu sein ist mehr als das, es ist meine Leidenschaft und einfach etwas Besonderes.“ Bei seiner Ehefrau Julia rührte der Wunsch ebenfalls aus der Kindheit: „Ich habe viel Zeit in der Tierarztpraxis von den Eltern einer Freundin aus der Schule verbracht, und schon da wusste ich, dass ich das später auch machen möchte.“

Kleine Patienten: Vom Hund bis zur Schildkröte

Seit Januar 2015 können sie ihre eigenen Ideen umsetzen und haben sich dafür moderne Praxisräume auf 200 Quadratmetern eingerichtet: zwei Behandlungszimmer, ein Labor, ein OP-Raum, eine Station zur intensiven Überwachung, Ultraschall- und Röntgengerät – alles, was die kleinen Patienten benötigen. Ein Behandlungsassistent unterstützt die beiden bei anstehenden Eingriffen und übernimmt an der Rezeption die Vereinbarung von Terminen oder die Medikamentenausgabe. Wenn am Vormittag die Operationen geschafft sind, geht es anschließend mit der Routinesprechstunde weiter: „Da kommen die Besitzer mit ihren Tieren, um etwa Hautkrankheiten abzuklären, Zahnprobleme vorzustellen oder um eine Impfung abzuholen“, erklärt Dr. Jochen Schäfer. Die kleinen Patienten, das sind hauptsächlich Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen, aber auch Mäuse, Goldhamster, Schildkröten und Vögel kommen manchmal in die Praxis, die sich auf die Behandlung von Kleintieren spezialisiert hat. Und wenn nachts um zwei das Telefon klingelt, dann kann es ein Hundebesitzer sein, dessen Hündin einen Kaiserschnitt braucht – und zwölf kleine Welpen schlüpfen.