14.00 Uhr - Holzwerkstatt Kiesewalter Handwerkstradition mit technischen Finessen

„Wenn ein Kunde zu mir ins Geschäft kommt, hat er in der Regel etwas Besonderes im Sinn“, sagt Schreinermeister und Inhaber Rudi Kiesewalter. Küchen, Betten, Bücherregale – in der Schreinerwerkstatt wird gefertigt, was die Kunden wünschen. Zwei Meister, sechs Gesellen, drei Auszubildende und eine Büroangestellte arbeiten derzeit mit dem Inhaber in seiner im Jahr 2003 gegründeten Holzwerkstatt am Rande von Urbach.

Auf knapp 900 Quadratmetern Werkstattfläche findet sich Handarbeit in Präzision. „Beim Zuschnitt des Holzes haben wir einen recht hohen Technisierungsgrad, aber der Rest ist echte Handwerkstätigkeit.“ Auch eine eigene Trocknungsanlage und Lackiererei findet sich in den Räumen – seit kurzem wird hier nur noch mit umweltschonenden Lacken gearbeitet. Ökologisch wertvoll verarbeitet Rudi Kiesewalter auch Schnittreste und Abfälle, die bei der Holzbearbeitung entstehen: direkt aus der Schnittmaschine werden die Holzreste dem eigens konstruierten Pellet-Ofen zugeführt, der die gesamte Werkstatt sowie die Büro- und Ausstellungsräume heizt. Das Leistungsspektrum des Ausbildungsbetriebes umfasst Anfertigungen auf Kundenwunsch für den Innenausbau wie Türen oder Einbauschränke, Objekteinrichtungen, Ladengeschäfte und Praxen sowie handwerkliche Einzelanfertigungen, zu denen beispielsweise Regale, Tische, Betten, Badmöbel oder Küchen zählen.

Auch Möbelrestaurierungen, also die Aufarbeitung von alten Möbeln und Antiquitäten durch fachlich qualifizierte Restauratoren, bietet die Holzwerkstatt an. Dem Inhaber liegt zudem ein Thema besonders am Herzen: „komfortables Wohnen“: höhenverstellbare Arbeitsplatten, Schreibtische oder eine Nut unter der Tischplatte zum besseren, komfortablen Aufstehen sind kleine Details, die das Leben für viele Menschen angenehmer werden lassen.

3-D-Projektion für „echte Vorstellungskraft“

Um den Kunden eine Vorstellung zu vermitteln, wie das gewünschte Möbelstück in ihrem Zuhause später aussieht, arbeiten Rudi Kiesewalter und sein Team mit 3-D-Projektionen: „Vor allem für Kunden, die noch nicht ganz sicher sind, was sie wollen, ist das hilfreich. Wir projizieren das Regal, den Tisch oder die Küche auf dem Tablet optisch in die Wohnung – so lässt sich auch stilgerechter und vor allem anschaulicher beraten.“