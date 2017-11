15.00 Uhr - Praxis für Ergotherapie Johannes Zieger Individuelle Therapien für mehr Lebensqualität

Seit 23 Jahren führt Johannes Zieger, staatlich anerkannter Ergotherapeut, die Praxis im Gesundheitszentrum. „Wir sind ein Familienbetrieb: Meine Frau Agnes ist Geschäftsführerin und verantwortlich für die Verwaltungsaufgaben, und auch unsere Kinder arbeiten sowohl in der Therapie als auch im Büro mit.“ Zusammen mit den zehn Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten leben sie eine Philosophie: „Wir sehen den Menschen ganzheitlich – das ist ein ganz wesentlicher Faktor in unserem Beruf. Nur so können wir das Ziel, unseren Patienten zu helfen und ihnen eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen, erreichen“, erklärt der Inhaber. Dazu gehört als Basis auch die eigene Befundung „Die machen wir bei jedem neuen Patienten. Wir prüfen, mit welcher Diagnose er zu uns kommt, nehmen das auf, aber eine eigene Analyse und Überprüfung ist für uns das A und O für den gemeinsamen Weg.“ Und diesen gehen sie mit ihren Patienten je nach Diagnose mal eine kurze Zeit, manchmal viele Jahre – in den modernen, 300 Quadratmeter großen Praxisräumen, im Umkreis von etwa zehn Kilometern bei den Patienten zu Hause oder im angeschlossenen Rems-Murr-Klinikum Schorndorf. „Die meisten unserer Patienten sehen wir ein- bis zweimal pro Woche, eine Behandlung dauert in der Regel 30 beziehungsweise 45 Minuten, in denen wir uns den Symptomen und Beschwerden der Patienten widmen, uns aber genauso mit den Fortschritten beschäftigen – immer mit dem Ziel, eine gesteigerte Lebensqualität zu erreichen.“ Die Symptome der Patientinnen und Patienten sind genauso vielseitig wie ihr Alter und ihre individuellen Ansprüche, die Johannes Zieger und sein Team mit Kompetenz, Zuwendung und individuellen Methoden behandeln. Zu den Kernkompetenzen der Praxis gehören: Neurologie, Geh- und Gleichgewichtstraining, Alltagstraining (zum Beispiel für Schlaganfallpatienten), Orthopädie, Schulter-Arm-Hand-Therapie, Hirnleistungstraining, Schmerztherapie, psychologische Therapie (mittels Gesprächstherapie oder Medien) sowie Kinder- und Jugend-Ergotherapie. So vielseitig die Arbeitsgebiete, so wichtig sind stetige Weiterbildungen, die einen hohen Stellenwert in der Praxis Zieger haben.

Praxis für Ergotherapie J. Zieger Schlichtener Straße 105 (GeZe)

73614 Schorndorf

Telefon: 07181/22167 www.ergoschorndorf.de