150 000 Ersatzteile für die ganze Welt Mahle Aftermarket verlegt Europazentrale nach Schorndorf

Schorndorf. Mit mehr als 400 Beschäftigten zählt die Mahle Aftermarket GmbH nun zu den fünf größten Arbeitgebern in Schorndorf. Die Ersatzteilsparte des Mahle-Konzerns hat die Verwaltung, den Vertrieb und die Logistik in einer neuen Europazentrale zusammengeführt. Geschäftsführer Olaf Henning begründete den Umzug von Stuttgart mit kürzeren Wegen und schnelleren Entscheidungen.

Im März ist der Umzug von rund 100 Mitarbeitern in die neue Europazentrale von Mahle Aftermarket abgeschlossen worden. Am Freitag präsentierte sich Mahle bei einem Pressetag in den neuen Räumen. 150 000 Ersatzteile vom Filter über den Kolben bis zum Anlasser sind in Schorndorf auf Lager. Die riesigen Hallen mit den Hochregallagern werden durchschnittlich alle zehn bis 15 Tage einmal umgeschlagen, sagte Olaf Henning, der seit fünf Jahren die Geschäfte von Mahle Aftermarket führt.