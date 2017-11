16 Uhr - Abelein Steuerkanzlei Die Mutter übergibt das „Steuer“-Ruder

Abgaben nach 16 Uhr per Mail gab es nicht. Unvorstellbar weit weg ist dies für Tochter Stefanie, die den Großteil online erledigt. Dennoch sei 16 Uhr bis heute „ein Taktgeber“.

Die Kernarbeitszeit ende bei vielen Krankenkassen, Finanz- und Steuerämtern zwischen 15 und 16 Uhr, deshalb gibt auch in Zeiten von Online-Formularen und E-Akten die Tageszeit den Takt vor in der Steuerkanzlei Abelein – „wenn auch nicht mehr so maßgeblich“, erinnert sich Erika Abelein. „Früher musste die Post um 16 Uhr draußen sein“, sagt sie. Sonst blieb nur die Fahrt zum Spätschalter nach Stuttgart. Tochter Stefanie kann sich erinnern, wie die Mama manchesmal noch zum Briefkasten rannte, um etwas einzuwerfen. Sie sei ein „Kanzlei-Kind“, von klein auf mit dem Beruf vertraut, erzählt sie. So stand für sie früh fest, auch den abwechslungsreichen Beraterberuf zu ergreifen. Inzwischen betreut sie viele Mandanten der Mutter. „Einige haben ihre Firma gegründet, als ich in die Grundschule ging, heute begleite ich ihre Unternehmensnachfolge, weil der Firmengründer in den Ruhestand geht“, verdeutlicht sie die Beständigkeit.

Der Beraterberuf liegt in den Genen

Nun steht bei Abeleins selbst ein Generationswechsel an: Noch sind sie in der Sozietät gemeinsam tätig, bald gibt Erika Abelein das „Steuer“-Ruder über die von ihr 1977 gegründete Kanzlei ganz an die Tochter weiter. Sie hat nach dem BWL-Studium einige Jahre Erfahrung in einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gesammelt und berufsbegleitend die Steuerberaterprüfung und eine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin absolviert. Als Mutter Erika sich für den Beruf entschied, gab es diese Ausbildungswege nicht. Dennoch legte auch sie die Steuerberaterprüfung vor der Kammer ab: Ihr Werdegang führte die gelernte Stenokontoristin über stetige Fortbildungen zum Steuerwesen – „schon immer ist es mein Traumberuf“, sagt sie. Der Beraterberuf liegt also in den Genen. Und hier decken sie die komplette Bandbreite ab. Die 13 Mitarbeiter sind schon viele Jahre dabei, Irene Benz und Brigitte Frank schon über 30 Jahre. Feste Ansprechpartner garantieren den Mandanten eine langfristige, kompetente und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dazu gehört auch eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, mit der sich das Team über alle steuerrechtlichen Entwicklungen auf dem aktuellen Stand hält.