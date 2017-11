17.00 Uhr - Kanzlei-SVK – Rechtsanwälte/Fachanwälte Alles, was Recht ist – Arbeits-, Baurecht & Co.

Die Anwältinnen Heidemarie Vogel-Krüger und Paša Ramić, ihre Anwaltskollegen Dr. Ferdinand Scholl und Daniel Sorić bilden zusammen mit ihren acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das „Wir“ – das Team der kanzlei-svk. Im Jahr 2002 legten Heidemarie Vogel-Krüger, Fachanwältin für Familien- und Erbrecht, und Dr. Ferdinand Scholl, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, den Grundstein und gründeten ihre gemeinsame Kanzlei. „Im Familienrecht lernt man das Leben von allen Seiten kennen, mit all seiner Spannung und seinen Belastungen“, sagt Heidemarie Vogel-Krüger über ihre Fachgebiete, die hauptsächlich die Folgen von Scheidungen sowie Ansprüche und Vermögensaufteilungen im Todesfall beinhalten. Um nicht nur ihren Mandanten, sondern auch Interessierten und Betroffenen wichtige Inhalte aus dem Erb- und Familienrecht näherzubringen, hält sie regelmäßig Vorträge an der Volkshochschule zu Themen wie Testamentsgestaltung oder Erbrecht in Patchworkfamilien. Als dritter Partner im Bunde führt Daniel Sorić die Kanzlei seit 2011 mit – er ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und auch im Strafrecht sowie im Verkehrs- und Unfallrecht tätig. Spannend wird es nach seiner Aussage im Jahr 2018 aufgrund der Reform des Bauvertragsrechts und der Änderungen der kaufrechtlichen Mängelhaftung – die Gesetzesänderungen treten zum 1.1.2018 in Kraft. Anwältin Paša Ramić verstärkt das Team seit Oktober dieses Jahres – davor war sie in einer Kanzlei am Bodensee tätig. Die Stuttgarterin hat sich auf die Themen Arbeitsrecht und Mietrecht spezialisiert. „Mir war es wichtig, in einer Kanzlei zu arbeiten, in der ein guter Austausch und eine angenehme Atmosphäre herrschen und die Kollegen gut zusammenarbeiten.“ Auf über 500 Quadratmetern in modernen Räumen finden Kunden nicht nur anwaltliche Beratung und Hilfe, sondern auch eine Kunstausstellung. „Darauf sind wir wirklich stolz, das empfinden wir als etwas Besonderes.“ Seit dem Jahr 2002 stellen renommierte Künstlerinnen und Künstler in der Kanzlei aus – derzeit Heide Nonnenmacher, eine international bekannte Porzellankünstlerin, die ihre Werke zum Titel gewählt hat: „Rendezvous mit Porzellan“.

Kanzlei-SVK Johann-Philipp-Palm-Straße 39

73614 Schorndorf

Telefon: 07181/93937-0 www.kanzlei-svk.de