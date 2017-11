17 Uhr - Getränke Feirer Auswahl und Service, den es nicht an jeder Ecke gibt

Der Arbeitstag war knackig und stressig, nichts wie heim. Wer nach Feierabend den stressfreien Einkauf beim freundlichen Fachhändler einem hektischen Großmarkt vorzieht, tut bereits auf dem Nachhauseweg etwas für die Entspannung. So kommt es, dass sich ab 17 Uhr der Parkplatz vor dem Getränkemarkt mit Fahrzeugen füllt. Kunden genießen eine superfreundliche Bedienung beim Auffüllen der Getränkevorräte. Langes Anstehen an Kassen sparen sie sich ebenfalls: Die Mitarbeiter bringen die Kisten zum Auto. „Unsere Kunden sind keine Nummern, nur die Flaschen haben bei uns Nummern“, spielt Inhaber Manfred Feirer auf die Produktkennzeichnung mit EAN-Codes an. Eine absolut „eigene Nummer“ ist Manfred Feirer, der von den meisten mit Vornamen angesprochen wird. „Ich bin der Manne für die Leut’, der Vorname steht auf meinem T-Shirt.“

Als Bub zwischen Getränkekisten gespielt, heute spielt er gern mit dem Sortiment

Er ist rund um Getränkekisten aufgewachsen, hat als Kind zwischen den Stapeln Fangerle und Verstecken gespielt. Als 14-Jähriger hat er samstags ausgeholfen und sich Taschengeld verdient. So sei er „reingewachsen“, die persönliche Bindung zu vielen Kunden sei mitgewachsen. „Wir haben Kunden, die schon als Kind immer einen Lutscher bekommen haben.“ Heute kommen sie mit den eigenen Kindern, die sich bis heute über die kleine Nascherei freuen. Das ist hier so, seit seine Eltern 1972 den Markt gegründet haben. 2009 stand ein großer Umbau an, die Verkaufsfläche wurde erweitert.

Eine Nische geschaffen für die Trends „regional“ und „bio“

Dadurch hat Getränke Feirer noch mehr Platz gewonnen für die boomenden lokalen Getränkehersteller, die mehr als die Hälfte des Sortiments ausmachen. Der Fachhandel Feirer trennt die Spreu vom Weizen. „Wir schaffen Nischen“, so Feirer. Er kennt seine Kundschaft. Weil er mit ihnen spricht, ihnen zuhört, nachfragt, sie auf Produktneuheiten hinweist, auch mal probieren lässt, über Optik, Inhaltsstoffe und Geschmack informiert. „Ich spiele gern mit dem Sortiment, Abwechslung ist meinen Kunden wichtig.“ Viele regionale Hersteller beliefern den Familienbetrieb mit Bier, Sprudel, Säften und Weinen. Regionalität und bio heißen die großen Trends rund um Getränke. „Sie schmecken gut, schonen die Umwelt durch kurze Wege und vermitteln ein Heimatgefühl“, sagt Mitarbeiter Robin Gambietz. Der gelernte Koch unterstützt seit einem halben Jahr das Team. Dabei machte er hier eine ungewöhnliche Beobachtung: „Viele schauen beim Gang durch den Markt nicht nach oben zu den Preisschildern.“ Manfred Feirer ergänzt: „Die Kunden kommen gerne, weil sie hier ihre festen Ansprechpartner haben.“ Damit spricht er den Riesen-Pluspunkt „Service“ an: Getränke Feirer hat sich mit vielen Ideen einen festen Kundenstamm und vor allem ein großes Vertrauen erarbeitet. Vereine greifen bei Festlichkeiten seit Jahrzehnten auf das Sortiment von Getränke Feirer zurück. Freuen können sich auch Liebhaber von Edelbränden und Spirituosen – ein persönliches Steckenpferd des Chefs. Die Zahl der Anbieter wird sukzessive vergrößert, auch hier will Feirer Vielfalt reinbringen. Auf einem eigens für den Markt angefertigten Regal werden die Köstlichkeiten ansprechend präsentiert, regelmäßige Verkostungen sind geplant.