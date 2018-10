18-Tore-Mann Michael Kraus "Die Torhüter wussten nicht, was sie machen sollen"

Stuttgart.

Keine Zweifel: Mit seinen 18 (!) Toren war Michael "Mimi" Kraus der "Man of the Match" beim furiosen 37:34-Sieg des TVB am Donnerstagabend über den TSV Hannover-Burgdorf . „Ich weiß nicht, ob 18 Tore mein Rekord sind", sagte Kraus nach dem dritten Saisonsieg der Bittenfelder, "ich führe kein Buch."