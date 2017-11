18.00 Uhr - Katholische Sozialstation Schorndorf Täglich im Dienste des Menschen arbeiten

„Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt – nicht die Krankheit, nicht das Alter und erst recht nicht die Konfession“, erklärt Geschäftsführer Stefan Tepfenhart. Der Träger der katholischen Sozialstation ist die katholische Kirche Heilig Geist in Schorndorf – doch die gemeinnützige Organisation, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, versorgt alle Menschen, die sich ihnen anvertrauen.

„Wir leisten das komplette Spektrum, von der Nachbarschaftshilfe bis zur Schwerstpflege – kurzum, wir unterstützen die Menschen bei ihrem täglichen Leben zu Hause.“ Die 19 Pflegekräfte arbeiten von 6 Uhr morgens bis zum Abschluss der Abendtour, und auch eine nächtliche Rufbereitschaft für Pflegenotfälle bietet die Sozialstation an. Zusammen mit ihren ehrenamtlichen Helfern, FSJlern und den Bundesfreiwilligendienstleistenden bilden sie in Schorndorf ein starkes Team, das für seine Patienten und Kunden da ist – jederzeit. „Im Dienste des Menschen tätig zu sein ist jeden Tag aufs Neue meine persönliche Motivation“, sagt Stefan Tepfenhart, der selbst gelernter Krankenpfleger ist. Er übernimmt die Aufgaben vor Ort, während seine Kollegin Edeltraud Dobringer, stellvertretende Pflegedienstleitung, hauptsächlich vor Ort bei den Patienten ist. „Schon seit mehr als 30 Jahren arbeite ich in der Pflege, und es erfüllt mich jeden Tag. Was ich hier in der Sozialstation schätze, ist unser Miteinander“, sagt die gelernte Altenpflegerin.

Wenn jemand unsere Hilfe braucht, sind wir da. Wir helfen in der Not, übernehmen die Erstversorgung, und danach können wir mit den Patienten besprechen, wie es weitergeht. Deshalb sage ich auch immer, wir stehen mit Tat und Rat zur Seite, und nicht anders herum.“